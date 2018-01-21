  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Büyük koalisyon görüşmeleri başlıyor

Federal Meclis seçimlerinden dört ay sonra Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokratlar yeni büyük koalisyon için bugün resmen müzakerelere başlıyor.

Große Koalition Vertragsunterzeichnung (Reuters)

24 Eylül 2017 tarihinde yapılan seçimlerle oluşan 19. Federal Meclis aritmetiğinde olası koalisyon senaryolarında son seçeneğe gelindi. Seçmenlerin sandık başına gitmesinden dört ay sonra, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) halihazırda geçici olarak hükümeti oluşturan büyük koalisyonun devamı için Cuma günü resmen müzakerelere başlıyor. Önce parti liderleri Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) ve Horst Seehofer (CSU) bir araya gelecek, ardından üç partiden 15 siyasetçinin yer alacağı daha geniş bir müzakere turuna geçilecek.

Partiler Ocak ayının ikinci haftasında yürüttükleri ön görüşmelerde birçok alanda uzlaşma sağlamıştı, ancak Sosyal Demokratlar varılan uzlaşmalarda bazı değişikliklere gidilmesini talep ediyor. Geçen Pazar günü Bonn'da yapılan olağanüstü parti kongresinde SPD'li delegeler düşük bir oranla da olsa koalisyon müzakerelerine başlanması için yeşil ışık yakmıştı. Ancak delegeler, müzakereleri yürütecek ekibe, sağlık politikaları, mültecilerin aile birleşimi ve iş sözleşmelerine zaman kısıtlaması konulması konusunda görüşmelerinde ulaşılan uzlaşmalar üzerinde değişiklik yapılması görevini vermişti.

Hristiyan Birlik partileri ve ekonomi dünyasından gelen talepler ise, müzakerelerde dijitalleşme gibi geleceğin konularına ağırlık verilmesi yönünde.

Berlin Bundesparteitag SPD bei Abstimmung

SDP Bonn'da düzenlenen kongrede koalisyona onay vermişti

Hükümetin Paskalya'ya yetişmesi hedefleniyor

SPD'nin önde gelen isimleri bugün Berlin'deki Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelerek koalisyon müzakereleri öncesindeki son görüşmelerini yaptılar. Genel Başkan Yardımcısı ve Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, partisinin kendisine zaman baskısı yapılmasına izin vermeyeceğini belirtti. Schwesig, "Hızlı yol almalıyız ama ne kadar zaman gerekiyorsa da buna izin vermeliyiz ki insanları ikna edecek ve onlara iyi gelecek bir sonuç çıksın ortaya" şeklinde konuştu.

Müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürmesi öngörülüyor. 3 ve 4 Şubat tarihlerinde ise muhtemelen son müzakere turunun yapılması planlanıyor. 8 Şubat'ta karnaval sezonunun en yoğun günleri başlamadan müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor. Koalisyon sözleşmesinin daha sonra SPD'nin 440 bin üyesinin oyuna sunulması gerekiyor. Yeni hükümetin ise Paskalya'ya kadar oluşturulması amaçlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/rtr,AÜ/ÖA

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da sağ popülistler ana muhalefet olma yolunda

Almanya’da 'Büyük Koalisyon' kurulursa, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Federal Meclis’te ana muhalefet rolünü üstlenecek. Aynı zamanda üç önemli meclis komisyonunun da başkanlığını yapacak. (25.01.2018)  

Sosyal Demokrat Parti’den koalisyona onay

Sosyal Demokrat Parti (SPD) kongresinde delegeler Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay verdi. Oylamada 642 delegeden 362’si görüşmelere yeşil ışık yaktı. (21.01.2018)  

Büyük koalisyonun geleceği oylanıyor

Alman sosyal demokrat Partisi'nin büyük koalisyon olağanüstü kongresi Bonn'da yapılıyor. Tahminler, delegelerin koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay vereceği yönünde. (21.01.2018)  

Benzer içerik

Bonn SPD Sonderparteitag Schulz

Büyük koalisyonun geleceği oylanıyor 21.01.2018

Alman sosyal demokrat Partisi'nin büyük koalisyon olağanüstü kongresi Bonn'da yapılıyor. Tahminler, delegelerin koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay vereceği yönünde.

Deutschland Sondierungsgespräche in Berlin Merkel und Schulz

Merkel büyük koalisyondan umutlu 07.01.2018

Almanya Başbakanı Merkel, SPD ile kurmayı hedefledikleri büyük koalisyon için bugün başlatılan ön görüşmeler öncesi iyimser konuştu. Merkel, toplumun birliği için birleşmenin önemini vurguladı.

Außerordentlicher SPD-Parteitag a Abstimmung

Sosyal Demokrat Parti’den koalisyona onay 21.01.2018

Sosyal Demokrat Parti (SPD) kongresinde delegeler Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay verdi. Oylamada 642 delegeden 362’si görüşmelere yeşil ışık yaktı.

FOTO-GALERİ

Oscar Statue (Getty Images)

2018 Oscarlarını kim kazanacak?

4 Mart’ta sahiplerini bulacak Oscar Ödül Töreni’nin favori filmlerini derledik. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +