 Böhmermann hukuk mücadelesinden vazgeçmiyor | ALMANYA | DW | 17.05.2018
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ALMANYA

Böhmermann hukuk mücadelesinden vazgeçmiyor

Alman komedyen Böhmermann, Erdoğan hakkında yazdığı şiire ilişkin kısmi yasağın kaldırılması için hukuki mücadeleyi sürdürmekte kararlı. Böhmermann’ın avukatı şiirin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini savundu.

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Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı şiirin kısmen yasaklanması kararının üst mahkeme tarafından da onanmasına rağmen, yeniden hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor. Böhmermann’ın avukatı Christian Schretz, Protestan Basın Servisi’ne (epd) yaptığı açıklamada, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin Salı günü aldığı karara karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü, Böhmermann’ın Mart 2016’da ZDF kanalında yayınlanan Neo Magazin Royale adlı programda okuduğu Erdoğan şiirinin “hakaret içerikli ve onur kırıcı” kısımlarını yasaklayan bir alt mahkemenin kararını onamıştı. Ancak mahkeme, Erdoğan’ın şiirin tamemen yasaklanması talebini reddetmişti. Hâkim, şiirin geri kalan kısmının hiciv olduğunu ve Erdoğan’ın bunu bu şekilde kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

Böhmermann’ın avukatı Schertz ise hiciv için yazılan şiirin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini, bu nedenle de şiirin bazı dizelerinin yasaklanmasının yanlış olduğunu savundu. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Böhmermann’ın şiiri okuduğu televizyon programı ile şiirin bir bütünlük teşkil etmediğini belirtmişti. Mahkeme, temyiz yolunu da kapatmıştı.

Ancak tarafların Federal Adalet Mahkemesi’ne başvurması mümkün olabilecek. Böhmermann’ın avukatı Schertz, Hamburg Eyalet Mahkemesi’nin Şubat ayında kararını açıklamasının ardından gerekirse Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söylemişti.

Almanya ile Türkiye arasında krize neden olan şiir

Böhmermann’ın 31 Mart 2016 tarihinde Alman televizyon kanalı ZDF'deki Neo Magazin Royale programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili okuduğu şiir sonrasında Erdoğan'ın avukatları komedyen hakkında dava açmıştı. Avukatlar şiiri "içerikten yoksun” ve "insan onurunu aşağılayıcı” bir karalama olarak nitelendirirken, Böhmermann şiiriyle Almanya'da izin verilen hiciv ile yasaklı hakaret arasındaki farkı göstermek istediğini söylemiş, konu Almanya ile Türkiye arasında diplomatik gerginliğe yol açmıştı.

epd/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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