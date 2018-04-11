Azerbaycan'da seçimlerin galibi Aliyev

Azerbaycan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini sandık çıkış anketlerine göre şimdiki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açık farkla kazandı. Kamuoyu araştırma şirketi ELS'nin açıkladığı anket sonuçlarına göre, 56 yaşındaki Aliyev oyların yüzde 82,7'sini aldı. Fransız kamuoyu araştırma şirketi OpinionWay ise Aliyev'in oyların yüzde 86,5'unu aldığını duyurdu. Seçimlerde toplam sekiz aday yarıştı. Seçimlerde 5 milyon 300 bin seçmen oy kullanmaya çağrılmıştı.

İlham Aliyev şubat ayında yaptığı açıklamada, gerekçe sunmaksızın seçimlerin öne alındığını ilan etmişti. Azerbaycan'daki önemli muhalefet partileri seçimleri boykot etme kararı almıştı. Muhalefet, seçim kampanyasının süresinin kısaltıldığını ve böylelikle muhalefetin seçimlerde hile yapılmasını önleme çabalarının engellenmeye çalışıldığını savunmuştu.

2003 yılından beri iktidarda

Babası Haydar Aliyev'in ölümünden sonra 2003 yılında yapılan seçimle iktidara gelen 56 yaşındaki İlham Aliyev, 2008 ve 2013 yıllarındaki seçimlerden de zaferle çıkmıştı. Aliyev, 2013 yılında oyların yüzde 85'ini almıştı. Azerbaycan'da 2016 yılında yapılan anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldan yedi yıla çıkarılmıştı. Aliyev bu seçim sonuçlarının resmileşmesi halinde yedi yıl daha görevde kalacak.

Avrupa Konseyi, 2016 yılında yapılan anayasa değişikliğini "güçler dengesine vurulan ağır bir darbe" ve cumhurbaşkanına "eşi benzeri görülmemiş" yetki tanıdığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Muhalif kesim Aliyev'i baskıcı bir tutum izlemek ve gücünü ailesinin servetini büyütmek için kullanmakla suçluyor.

AFP, dpa /JD, HT, CÖ, HS

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