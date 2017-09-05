 Azerbaycan′da oy verme işlemi başladı | DÜNYA | DW | 11.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Azerbaycan'da oy verme işlemi başladı

Azerbaycan’da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden İlham Aliyev’in zaferle çıkması bekleniyor. Aliyev, seçimleri kazandığı takdirde, 2003'ten beri oturduğu koltuğunu 2025'e kadar korumuş olacak.

default

Azerbaycan'da muhalefet tarafından boykot edilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararı ile yaklaşık altı ay erken yapılan seçimlerde, sandıklar yerel saatle 19'da kapanacak.

Yaklaşık 5 milyon 300 bin seçmen bulunan ülkedeki seçimleri hâlen iktidarda olan Aliyev'in kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Seçimlerde yarışan diğer yedi adayın ise şansının bulunmadığı tahmin ediliyor.

Muhalefet seçimleri boykot ediyor

Ülkedeki önemli muhalefet partileri ise gerekli demokratik ortamın olmadığı gerekçesiyle seçimleri boykot ediyor. Cumhurbaşkanı Aliyev’in Ekim ayında yapılması planlanan seçimleri beklenmedik bir şekilde Nisan ayına aldığını açıklamasına muhalefet partileri tepki göstermişti. Muhalefet, seçim kampanyasının süresinin kısaltıldığını ve böylelikle muhalefetin seçimlerde hile yapılmasını önleme çabalarının engellenmeye çalışıldığını savunmuştu.

Aliyev'in partisi Yeni Azerbaycan ise eleştirileri reddederek seçimlerin özgür ve adil bir şekilde yapılacağını vurguluyor.

Azerbaycan'da yapılan seçimleri izlemek üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bu ülkeye yaklaşık 280 gözlemci gönderdi.

Aliyev 2003 yılından beri iktidarda

Babası Haydar Aliyev'in ölümünden sonra 2003 yılında yapılan seçimle iktidara gelen 56 yaşındaki İlham Aliyev, 2008 ve 2013 yıllarındaki seçimlerden de zaferle çıkmıştı. Aliyev, 2013 yılında oyların yüzde 85'ini almıştı. Azerbaycan'da 2016 yılında yapılan anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldan yedi yıla çıkarılmıştı. Aliyev dördüncü kez seçimleri kazanması hâlinde, yedi yıl daha görevde kalacak.

Avrupa Konseyi, 2016 yılında yapılan anayasa değişikliğini, "güçler dengesine vurulan ağır bir darbe” ve cumhurbaşkanına "eşi benzeri görülmemiş” yetki tanıdığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Muhalif kesim Aliyev'i baskıcı bir tutum izlemek ve gücünü ailesinin servetini büyütmek için kullanmakla suçluyor.

AFP,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Aserbaidschan Präsident Ilham Alijew und Ehefrau Mehriban Aliyeva

"Kara para aklama ve lobicilik" suçlaması 05.09.2017

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve hükümetinin 2,4 milyar euro değerinde gizli bir fonu, Avrupalı siyasetçi ve gazetecilere para dağıtmak, lobicilik faaliyetleri yapmak ve kara para aklamak için kullandığı öne sürüldü.

Aserbaidschan Referendum Stimmabgabe Präsident Alijew

Azerbaycan’da anayasa reformuna onay 26.09.2016

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yetkilerinin artırılmasını da öngören tartışmalı anayasa değişikliği paketine halk onay verdi.

Aserbaidschan Präsident Ilham Aliyev mit Frau Mehriban Aliyeva

Aliyev eşini Cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı 21.02.2017

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Trump'ın Suriye seçenekleri

Alman Dış İlişkiler Konseyi'nden (DGAP) Josef Braml, Suriye'ye karşı askeri müdahale dâhil tüm seçenekleri değerlendiren ABD'nin olası adımlarını yorumladı. ABD uzmanı Braml’a göre, Washington asıl İran’ı hedef alıyor. 

FOTO-GALERİ

default

Doğanın ağır sıkletleri

Kimisi en büyük, kimisi en uzun, kimisi en ağır. İşte hayvanlar aleminin "en"leri 