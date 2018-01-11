AYM'nin Alpay ve Altan hakkındaki tahliye kararlarına ret

Anayasa Mahkemesinin tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararından birkaç saat sonra, ilgili ağır ceza mahkemeleri önce Alpay, ardından Altan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mehmet Altan'ın avukatı Veysel Ok, Alpay ile ilgili kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AYM kararının herkes için bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin Alpay ile ilgili tutukluluğun devamı kararının ardından Mehmet Altan ile ilgili de İstanbul 26 'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin tutukluluğun devamı kararı aldığını bildirdi.

Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile geçen Temmuz ayında tahliye olan Turhan Günay'ın bireysel başvurularını bugün karara bağlayarak, hak ihlali olduğuna hükmetmiş, tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar vermişti.

Mehmet Altan

Gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay yaklaşık 15 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ise dokuz ay tutuklu kaldıktan sonra Temmuz 2016’da tahliye edilmişti. AYM hak ihlali kararını 6'ya karşı 11 oyla almış, bu karar tutuklu bütün gazeteciler için tahliye yolunun açılması umudunu doğurmuştu.

DW,DHA/BK,BD

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