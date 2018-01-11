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AVRUPA

AYM kararının reddine AP'den tepki

AP Türkiye Forumu adına yapılan açıklamada AYM'nin kararı sonrası Alpay ve Altan'ın tahliyelerinin nöbetçi mahkeme tarafından reddedilmesi eleştirildi.

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Şahin Alpay ve Mehmet Altan'la ilgili tahliye kararı Avrupa Parlamentosu'nda memnuniyetle karşılandı. Ancak AYM kararı sonrası nöbetçi mahkemenin verdiği karar Avrupa kulislerinde eleştiri ve hayal kırıklığına neden oldu.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verilen hak ihlali kararına ceza mahkemesinin uymaması, hukukçuların tepkilerine neden oldu. (12.01.2018)

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tahliyelerine karar verdi. Bireysel başvuruları değerlendiren mahkeme hak ihlali olduğuna hükmetti. (11.01.2018)

AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği tahliye kararı, tutuklu bütün gazeteciler için tahliye umuduna yol açtı. Diğer yandan RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu kararın çok geç geldiğine dikkat çekti. (11.01.2018)

Avrupa Parlamentosu (AP) bünyesinde Türkiye dosyasını yakından takip eden parlamenterlerden oluşan AP Türkiye Forumu adına yapılan açıklamada, bir yıldan fazladır devam eden tutuklulukları süresince hakları ihlal edildiği gerekçesiyle Alpay ve Altan'ın derhal serbest bırakılmasını isteyen AYM kararının sevindirici olduğu bildirildi. Kararın, "Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğünün iyileştirilmesi için dönüm noktası ve hayati bir adım oluşturduğu" görüşü ifade edildi.

Açıklamada, nöbetçi mahkemenin AYM kararını uygulamayı reddetmesi ise eleştirildi. Birinci derece mahkemelerin AYM kararını yerine getirmemesinin "Türkiye'de anayasal krizi daha da kötüleştireceği ve hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkesini erozyona uğratacağı" savunuldu.

AP Türkiye Forumu 60 parlamenterden oluşuyor. Foruma İsveçli Hıristiyan Demokrat parlamenter Anna-Maria Corazza Bildt ve Türk kökenli Alman sosyal demokrat parlamenter İsmail Ertuğ başkanlık ediyor.

AYM kararı Türkiye'nin üye olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi'nde de memnuniyetle karşılandı. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da nöbetçi mahkeme kararı Avrupa Konseyi'nde de hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Anayasa Mahkemesi dün aldığı kararla tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın "hak ihlali" gerekçesiyle tahliyesine karar vermişti. Ancak Altan ve Alpay'ın tahliye başvuruları nöbetçi mahkeme tarafından reddedildi.

Kayhan Karaca

© Deutsche Welle Türkçe

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