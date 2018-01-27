Ay′da 36 yıl sonra bir ilk | YAŞAM | DW | 30.01.2018

Gökyüzü, eşine az rastlanır bir Ay tutulmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bugün gerçekleşecek olan tam Ay tutulması üç farklı özelliği aynı anda taşıyacak. Dünya'ya en yakın noktasına ulaşacak olan Ay, yaklaşık yüzde 14 daha parlak olacak. Ay ve Dünya arasındaki mesafe 359 kilometreye düşecek. Gök bilimciler bu durumu "Süper Ay" olarak adlandırıyor.

Bu ay içerisindeki ikinci dolunay da yarın yaşanacak. Bu durum da İngilizce'de "Mavi Ay" olarak anılıyor.

Öte yandan Ay'a dünyanın gölgesi düşeceği için dünyanın uydusu, kızıl bir renge bürünecek. Bu duruma ise "Kanlı Ay" adı veriliyor.

2016'da gerçekleşen 'Kanlı Ay'dan bir kare

Dünya, 1982 yılından bu yana böyle bir Ay tutulmasına şahitlik etmedi. 2037 yılına kadar da benzer bir gökyüzü olayı yaşanmayacak.

Ay tutulması Türkiye'den kısmen de olsa izlenebilecek. Yaklaşık bir saat sürecek olan Ay tutulmasının en iyi gözlemleneceği noktalar ise Kuzey Amerika ve Asya'nın güneydoğusundaki ülkeler olacak.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Kaliforniya ve Arizona'daki teleskopları ile Ay tutulmasından canlı olarak dünyaya yayın yapacak.

AP, NS/ÖA

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