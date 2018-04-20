 Ayşe öğretmen tahliye edildi | TÜRKİYE | DW | 04.05.2018
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TÜRKİYE

Ayşe öğretmen tahliye edildi

Televizyon porgramında paylaştığı barış mesajının ardından hakkında dava açılan ve iki hafta önce "terör propagandası" suçundan tutuklanan Ayşe Çelik tahliye edildi.

Türkei Diyarbakır - Ayşe Çelik auf dem Weg zur Inhaftierung mit 6 Monate altem Baby (DHA/F. Bozarslan)

"Terör propagandası yapmak" suçundan 20 Nisan'da altı aylık bebeğiyle cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.

Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, tahliye haberini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Ayşe öğretmenin tahliye edilmesi sosyal medyada büyük yankı oyandırdıri binlerce kişi paylaşımda bulunduç. Çelik'in avukatı Karaman, daha önce DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Umudumuzu kaybetmedik. Hafta başında denetimli serbestlik başvurusu yapacağız. Gayriresmi kanallardan AYM’nin de davayı görüşeceğini öğrendik" demişti. 

Ayşe Çelik, Türkiye'de 9 Ocak 2016'da katıldığı Beyaz Show isimli televizyon programında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki askeri operasyonlara atıfta bulunarak "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar ekranlarda çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın, çocuklar ölmesin" şeklinde ifadeler kullanmış ve bunun üzerine kendisi hakkında dava açılmıştı. Çelik, Diyarbakır'da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

rtr/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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