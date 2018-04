“Ayşe Öğretmen” denetimli serbestlik için başvuracak

Yaklaşık 2,5 yıl önce Kanal D televizyonunda yayınlanan Beyaz Show programına telefonla katılıp o dönem yaşanan Doğu Anadolu'daki hendek savaşları ile güvenlik güçlerinin operasyonlarını kastederek "Çocuklar ölmesin” diyen ve "Ayşe Öğretmen” olarak bilinen Ayşe Çelik, "terör örgütü propagandası” suçlamasıyla hakkında açılan davadan aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasını çekmek üzere Cuma günü Diyarbakır E tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Altı aylık bebeği Deran ile birlikte cezaevine giren Ayşe Öğretmen için sosyal medyada on binlerce tepki mesajı yayımlanırken, Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, "Umudumuzu kaybetmedik. Hafta başında denetimli serbestlik başvurusu yapacağız. Gayriresmi kanallardan AYM’nin de davayı görüşeceğini öğrendik” dedi.

Hakkında açılan davada verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve kızının çok küçük olması dolayısıyla verilen 6 aylık infaz erteleme süresi dün dolan Ayşe Çelik'in 10 günlük infaz erteleme talebi de mahkeme tarafından reddedilmişti. Çelik’in avukatı Karaman’ın infazın durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruya ise infaz erteleme süresinin dolduğu Cuma gününe kadar herhangi bir yanıt verilmedi. Böylelikle Ayşe Öğretmen ve bebeği Deran'a cezaevi yolu gözükmüş oldu. Kucağında kızı ve yakınlarıyla Diyarbakır Adliyesi’ne gelen Ayşe Öğretmen, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüldü. Ayşe Öğretmen’e avukatının yanı sıra HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynep Altıok da eşlik etti.

"AYM umudumuz bitmedi”

Ayşe Öğretmen ve kızının cezaevine girmesinden sonra ulaştığımız avukatı Karaman, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Tahliye umudumuzu kaybetmedik” dedi. Son birkaç gündür Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Çelik'in davasını gündemine aldığına ilişkin duyumlar aldıklarını, ancak infaz gününe kadar AYM’den bir açıklama gelmediği için anne ve bebeğin hapse girdiğini söyleyen Karaman, "Ancak bu, her şey bitmiş demek değil. AYM bugün, yarın ya da 10 gün sonra kararını açıklayabilir. Bu da Ayşe öğretmen ve bebeğinin infazını durdurabilir” diye konuştu. “AYM’nin davayı gündemine aldığını nereden öğrendiniz?” sorusuna ise Karaman şu yanıtı verdi: “Bize resmi bir bildirim yapılmadı. Ama çok güvenilir kaynaklardan, AYM’nin davayı kesinlikle gündemine aldığını öğrendik diyebilirim.”

"Deran bebek için yaşamsal risk var”

Altı aylıkken annesi ile birlikte cezaevine giren Deran bebeğin sağlık sorunları, anne-kızın cezaevi sürecine ilişkin kaygı uyandıran konuların başında geliyor. Çoklu alerji tanısı bulunan Deran bebeğe cezaevinde uygun mama sağlanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile başvuruldu. Çelik ve bebeğinin kalacağı Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde dört kadın koğuşu bulunduğunu ve koğuşların her birinin yaklaşık 30-40 kişilik olduğunu kaydeden Karaman, “Tahmin edersiniz ki cezaevi şartları sağlıklı bir yetişkini bile hasta etmeye yeterken, altı aylık bir bebek için yaşamsal riskler barındırıyor” diye konuştu. Çelik'in her şeye rağmen söylediklerinin arkasında olarak cezaevine girdiğini ve bugün "barış” söylemine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Karaman, bundan sonraki hukuki sürece ilişkin ise şunları söyledi:

"Yasalara göre iyi hâlli mahkûmlara uygulanan şartlı tahliye müessesesi, Terörlü Mücadele Yasası’ndan hüküm giymiş kişiler için cezanın dörtte üçü infaz edildikten sonra gündeme geliyor. Yani Ayşe Öğretmen'in şartlı tahliye olması için 11 ay cezaevinde yatması gerekiyor. Ama farklı il ve mahkemelerde farklı bazı kararlar alındığını biliyoruz. Biz de bazı emsal kararları topladık ve bunlarla birlikte hafta başında tekrar mahkemeye başvuracağız. Ayşe Öğretmen için denetimli serbestlik talep edeceğiz. Ama Ayşe Öğretmen ve bebeğinin bir saat dahi cezaevinde kalmaması gerekiyor. Asıl ve belirleyici kararı Anayasa Mahkemesi'nden bekliyoruz.”

Aram Ekin Duran

