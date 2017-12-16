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AVRUPA

Avusturya'nın yeni kabinesini boykot çağrısı

Dünyanın farklı yerlerinden siyasetçiler ve aktivistler, Avrupalı hükümetleri Avusturya'da kurulan koalisyon hükümetinde yer alan sağ populist Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) altı bakanını boykot etmeye çağırdı.

ÖVP FPÖ Christian Strache Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/R.Jaeger)

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz (sol) ile Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) lideri ve Genel Başkan Yardımcısı Heinz-Christian Strache (sağ)

Fransız Le Monde gazetesinde  cuma günü yayınlanan ve dünyanın farklı yerlerinden eski siyasetçilerin, aktivistlerin imzaladığı açık mektupta Avrupa hükümetlerinin Avusturya'nın yeni kurulan koalisyon hükümetinde yer alan sağ popülist Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) üyesi bakanları kabul etmeme çağrısı yapıldı.

Çağrıda aynı zamanda Avrupalı hükümetlerin Avusturya'nın temmuz 2018'den başlayarak sene sonuna kadar yürüteceği Avrupa Birliği dönem başkanlığını boykot etmeleri de istendi.

Bernard Kouchner (Imago/GlobalImagens)

Fransa’nın eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner

Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ve Avrupa Irkçılıkla Mücadele Hareketi'nden (EGAM) Benjamin Abtan tarafından başlatılan açık mektup kampanyasında Avusturya'da "Nazizmin varislerinin" iktidara geldiği belirtildi.

Ekim ayında yapılan seçimlerin akabinde aralık ortasında muhafazakâr Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile sağ popülist FPÖ arasında koalisyon kurulmuş, başbakan koltuğuna da Avrupa'nın en genç lideri olma sıfatına erişen 31 yaşındaki ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz gelmişti.

Başbakan Kurz'un liderliğindeki ÖVP yedi bakan ve bir müsteşar ile koalisyon hükümetinde yer alırken, Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache liderliğindeki FPÖ ise altı bakan ve bir müsteşar ile hükümette temsil ediliyor.

Açık mektubu imzalayanlar arasında Nobel Barış Ödüllü Doğu Timur eski Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta, Kanada eski Başbakanı Kim Campbell, İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı Miguel-Angel Moratinos ve "Nazi avcıları" olarak bilinen aktivist Beate-Serge Klarsfeld çifti de yer alıyor.

"Taksirli sessizlik ve kayıtsızlık"

İmzacılar, Kurz'un Strache ile birlikte 18 Aralık'ta kurduğu koalisyon hükümetine karşı Avrupa'nın içinde bulunduğu "taksirli sessizlik ve kayıtsızlığı" kınadıklarını belirttiler.

Mektupta, "Bakışlarımızı başka yöne çevirmeyeceğiz: Avusturya hükümetinde iktidara gelenler Nazizmin varisleridir" denildi.

2005 yılından bu yana FPÖ'nün genel başkanlığını yürüten Başbakan Yardımcısı Strache, İslam ve Avrupa Birliği karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyor. Koalisyon hükümetinde iç ve dışişleri bakanlıkları da FPÖ'nün oldu. İçişleri Bakanı Herbert Kickl olurken, Dışişleri Bakanlığına Karin Kneissl getirildi. Ortadoğu uzmanı Kneissl, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci siyasetini ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatını sert bir şekilde eleştirmesiyle biliniyor.

Yeni kabinede Savunma Bakanı ise 41 yaşındaki Mario Kunasek oldu. İnsan hakları örgütlerinin verdiği bilgilere göre, Kunasek sığınma başvurusunda bulunanların gece sokağa çıkmasının yasaklanması, sağlık sistemine erişimlerinin sınırlandırılması gibi önerilerle dikkat çekmişti.

DW/dpa, DÇÜ/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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