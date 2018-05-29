 Avusturya′dan serbest dolaşım açıklaması | AVRUPA | DW | 30.05.2018

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AVRUPA

Avusturya'dan serbest dolaşım açıklaması

Avusturya'da başbakan yardımcısı AB'de serbest dolaşım kuralının tartışmaya açılmasını istedi. Avusturya'daki sağ muhafazakâr koalisyon hükümeti göçü önleyici tedbirler alınacağını duyurmuştu.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache

Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına dilediği AB ülkesinde oturma ve çalışma serbestisi tanıyan yürürlükteki kuralın değiştirilmesinden yana olduğunu açıkladı. Serbest dolaşımın olumsuz sonuçlar da doğurduğunu ve istihdam piyasasında 'yerine geçme' rekabeti yarattığını belirten sağcı koalisyon ortağı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) Genel Başkanı yüksek vasıflı işgücünün daha ucuz işgücüyle ikame edilip işsizliğe mahkûm edilebildiğini söyledi.

Serbest mal, sermaye ve hizmet dolaşımı gibi bireysel serbest dolaşım hakkı da AB'nin temel unsurlarından birini oluşturuyor. Strache bu kuralın günümüzün şartlarına uygun olmadığını ve "Doğu Avrupa'nın vasıflı işgücünü Batı Avrupa'ya çekmenin AB'nin gelişmesi açısından yararlı olup olmadığının tartışılması gerektiğini" söyledi.

Heinz-Christian Strache, bu konuda en azından kısmen de olsa bütün tarafların yararına olacak ayarlayıcı çözümlere varılmasını önerdi. Avusturya Halk Partisi ile Avusturya Özgürlükçü Partisi ortaklığında kurulan koalisyonun hükümet programında AB'ye bağlılık vurgulanmakla birlikte Başbakan Sebastian Kurz ve Heinz-Christian Strache göçü frenlemekte ve Avusturya'yı göçmenler için cazip olmaktan çıkarmakta kararlı olduklarını duyurmuşlardı. Avusturya yılın ikinci yarısında Bulgaristan'dan Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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