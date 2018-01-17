 Avusturya′da politikacıya küfre ceza yok | AVRUPA | DW | 02.03.2018
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AVRUPA

Avusturya'da politikacıya küfre ceza yok

Avusturya'da aşırı sağcı lider Strache, seçim döneminde aşırı solcu grubun yayınladığı videoyla ilgili üst mahkemeye taşıdığı hakaret davası reddedildi. Videodaki grup, Strache'ye küfür ederek el hareketi yapıyordu.

AUSTRIA-POLITICS-VOTE-DEMO (Getty Images/A.Halada)

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) lideri Heinz-Christian Strache'nin bir üst mahkemeye taşıdığı hakaret davası reddedildi.

Strache, geçen yılki seçimler sırasında aşırı solcu "Linkswende" (Sol Şimdi) adlı grubun destekçileri tarafından çekilen videoların ardından mahkemeye başvurmuştu. Mahkemelik olan videolarda Linkswende destekçileri, aşırı sağcı politikacıyı protesto için el hareketi yapıyor ve küfür ediyordu.

Strache, Aralık ayında videoya karşı açtığı davayı kaybetmiş ancak konuyu bir yüksek mahkemeye taşımıştı. Viyana'daki Yüksek Mahkeme de ifade özgürlüğüne dikkat çekerek Strache'nin başvurusunu reddetti.

Linkswende'nin sözcüsü mahkemenin aldığı karardan memnun. Sözcü David Albrich kararı ifade ve basın özgürlüğü açısından bir zafer olarak değerlendirdi.

Strache'nin liderlik ettiği Özgürlük Partisi, Aralık ayında Avustralya'da kurulan yeni hükümette koalisyon ortağı olarak göreve başlamıştı. Strache, Muhafazakâr Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Sebastian Kurz'un başbakanlığı üstlendiği kabinede başbakan yardımcılığı görevini yürütüyor. İslam ve göçmen karşıtı görüşleri ile de tanınan FPÖ seçimlerde yüzde 26 oy alarak üçüncü parti olmuştu.

AFP,ÖA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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Avusturya'da aşırı sağcı lider Strache, seçim döneminde aşırı solcu grubun yayınladığı videoyla ilgili üst mahkemeye taşıdığı hakaret davası reddedildi. Videodaki grup, Strache'ye küfür ederek el hareketi yapıyordu.  

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