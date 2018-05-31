Avusturya Başbakanı’ndan yasa dışı göçe karşı ‘Gönüllüler Ekseni' çağrısı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği’nin sınırlarını yasa dışı göçe karşı korumak için bir "Gönüllüler Ekseni”nin kurulmasının gerekli olduğunu ve bunu İtalya ve Almanya ile birlikte yapmak istediklerini söyledi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bugün Berlin’de görüştükten sonra açıklama yapan Kurz, çok sayıda sığınmacının İtalya'dan Almanya'ya gelmek istediğini belirterek, "Roma, Viyana ve Berlin ile geliştirmek istediğimiz iyi işbirliği konusunda mutluyum. Bence bu, Avrupa’ya yasa dışı göçü azaltmaya yardımcı olacak çok hassas bir işbirliğini vurguluyor” dedi.

Almanya İçişleri Bakanı'nı "güçlü bir ortak” olarak görmekten çok memnun olduğunu ifade eden Avusturya Başbakanı Kurz, Avrupa sınır güvenlik teşkilatı Frontex’in güçlendirilmesi gerektiğinden bahsetti ve bu konuda "AB içerisinde Almanya’nın güçlü desteğini” almayı umut ettiklerini belirtti. Avusturya, 1 Temmuz itibariyle altı aylığına AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini devralacak.

Kurz, toplantılarında Seehofer'in İtalya, Avusturya ve Almanya içişleri bakanlarının yasa dışı göçe karşı daha yakın çalışmak için anlaştıkları konusunda kendisine bilgi verdiğini söyledi.

Almanya'da göçle mücadeleyle ilgili ortaya koyulan yeni bir plan konusunda İçişleri Bakanı Seehofer ile anlaşmazlık yaşayan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Kurz'un “Gönüllüler Ekseni” açıklamasına temkinli yaklaştı. Bugün Başbakanlık'ta düzenlenen Uyum Zirvesi’nde konuşan Merkel, "Olay, bütüncül bir Avrupa çözümü bulmak” dedi. Mülteci akınından en fazla etkilenen İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin olduğunu belirten Merkel, "O nedenle orada benzer farklı işbirliği biçimleri olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir tek bu yönde değil, aksine yasa dışı göç sorularına ve yasal göç biçimlerine ortak bir Avrupa çözümü bulmak istiyorsak çok daha fazla seçenek olmalı” diye konuştu.

dpa,AFP/DÇÜ,BÖ

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