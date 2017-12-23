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AVRUPA

Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye’nin AB’de yeri yok

Avusturya'nın yeni Başbakanı Sebastian Kurz, "özellikle son yıllarda izlediği siyaset nedeniyle" Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri olmadığını söyledi.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen müzakerelerin kesilmesi gerektiğini söyledi. Kurz, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Türkiye’ye ilişkin açıklamalarda da bulundu. "Türkiye'de insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini” belirten Kurz, AB'nin buna “hiçbir şey olmamış gibi seyirci kalmasını kabul edemeyeceğini” belirtti.

"Bana göre, özellikle son yıllarda izlediği siyaset nedeniyle Türkiye'nin AB'de yeri yok” diyen Kurz, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin kesilmesinin "dürüstçe” olacağını söyledi. Kurz, bu konuda AB ülkeleri arasında çoğunluğun henüz sağlanamadığını; ancak önümüzdeki yıllarda bunun gerçekleşebileceğinden umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

18 Aralık'ta yemin ederek başbakanlık görevine başlayan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Dışişleri Bakanı olduğu 2013-2017 yılları arasında da defalarca Türkiye'nin AB ile müzakerelerine son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Libyen Europa Migration Zustände in Flüchtlingslagern

Libya üzerinden deniz yoluyla Avrupa'ya gelmeye çalışan mülteciler

Kurz: Mülteci kotası sistemi başarısız

Avrupa’nın en genç başbakanı olan 31 yaşındaki Kurz, röportajında mülteci sorununa ilişkin açıklamalarda da bulundu. Mültecilerin kota sistemine göre AB’ye üye ülkelere dağıtılmasını öngören sistemin başarısız olduğunu belirten Kurz, AB üyelerinin mültecileri kabul etme konusunda ve bunun sayısına kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi.

"Kota tartışmalarının zaten çok anlamsız” olduğunu belirten Kurz, Avrupa'ya gelen göçmenlerin Bulgaristan veya Macaristan’a değil, Almanya, Avusturya veya İsveç'e gitmek istediğini ifade etti.

"Askeri” adım önerisi

Muhafazakâr siyasetçi, AB'nin göç ve mülteci politikasındaki hataları düzeltmesi gerektiğini belirterek, buna ilişkin önerilerde bulundu. "Sığınma ve ekonomik nedenlerle göç arasındaki ayrımın artık tamamen birbirine karıştığını” söyleyen Kurz, insanlara kendi ülkelerinde, eğer bu mümkün değilse komşu ülkelerde yardım etmek gerektiğini dile getirdi. Kurz, eğer komşu ülkelerde de yardım sağlamak mümkün değilse, sığınmacı ve göçmenlerin bulunduğu kıta üzerinde "güvenli bölgeler” oluşturulabileceğini söyledi. Kurz, “Bu AB tarafından desteklenmeli ve hatta belki organize edilmeli ve askeri olarak korunmalı” dedi. Son adım olarak da Avrupa’ya kimin geleceğine karar verileceğini ifade eden Kurz, “İnsan kaçakçılarının yardımıyla yasa dışı yollardan AB'ye gelen herkesi artık kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.

DW/epd, JD/CÖ/SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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