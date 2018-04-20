 Avukat Veysel Ok hapis cezasıyla karşı karşıya | TÜRKİYE | DW | 06.05.2018
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TÜRKİYE

Avukat Veysel Ok hapis cezasıyla karşı karşıya

Gazeteci Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok'un "devlet organlarını aşağılamak" suçundan yargılandığı davada bu hafta karar çıkması bekleniyor. Ok hakkında iki yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Türkei - Veysel Ok Anwalt von Deniz Yücel (picture-alliance/dpa/L. Say)

Almanya'da yayımlanan Welt am Sonntag gazetesinde yer alan haberde Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok'un, yargılandığı davada iki yıla kadar hapis cezası almayla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Haberde Veysel Ok'un 25 Aralık 2015 tarihinde Özgür Düşünce gazetesine verdiği demeçte, Türk yargısını eleştirdiği ve bunun üzerine hakkında dava açıldığı hatırlatıldı. Söz konusu söyleşide Ok, "Bu dönem en büyük fark yargı mensuplarının tek renkte olması. Son iki yıldır karşılaştığımız hemen hemen tüm yargı mensupları tek renkli, tek fikirli. Sulh Ceza Hâkimlerini görüyoruz. Buralarda görülen davalarda ne savunma, ne itiraz işliyor. Şu anda bütün gazeteciler sürekli 12 tane Sulh Ceza Hâkimliğine çıkıp duruyor. Bu hâkimlerin paylaşımları ve sempatileri belli. Bu anlamda hâkimlere karşı savunmanız istediğiniz kadar güçlü olsun kararı etkileyemiyor" diye konuşmuştu.

Ok hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi uyarınca dava açılmıştı. Ok dava ile ilgili açıklamasında, "Yıllardır başkalarının ifade özgürlüğünü savundum. Neredeyse tamamı tutuklandı. Avukat olarak yaşadığı tecrübeyi söyleşide ifade ettim" demişti.

Davada Ok'un yanı sıra söyleşiyi yapan Özgür Düşünce muhabiri Cihan Acar da aynı maddeden yargılanıyor. 301. madde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırmasını" öngörüyor.

19 Eylül 2017 tarihinde görülmeye başlanan davanın bir sonraki duruşması 9 Mayıs Çarşamba günü. Bu duruşmada mahkemenin Ok ve Acar hakkındaki kararını vermesi bekleniyor.

AFP / HT, GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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