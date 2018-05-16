Avukat Bolaç: Barış Atay'ın gözaltı gerekçesi Twitter paylaşımı

Sabahın erken saatlerinde İstanbul'daki evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan tiyatro sanatçısı Barış Atay, öğleden sonra ifadesi alınmak üzere adliyeye sevkedilecek. DW Türkçe'ye konuşan Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan sanatçının Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Müvekkiliyle görüştüğünü ifade eden Avukat Efkan Bolaç, gözaltına alınma gerekçesinin Atay'ın kısa süre önce Soma'da maden işçisini tekmeleyen Yusuf Yerkel'e ilişkin Twitter paylaşımı olduğunu ifade etti. Bolaç, Atay'ın bugün TSİ 15:30-16:00 saatleri arasında adliyeye sevk edileceğini söyledi.

Avukat Bolaç, "Yusuf Yerkel adlı, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına kadar yükselen, Soma'daki katliam sonrası yerde olan birine tekme atan bir kişiyle ilgili olarak bir tweet atmıştı. Yusuf Yerkel'in milletvekili aday adayı olduğuna dair bir söylem vardı. Bu söylem sonrasında Yerkel dört yıl sonra Twitter adresinden, bu olaya karıştığım için özür diliyorum. Yerde tekmelediğim kişiyle de konuştum, helallik istedim gibi bir şey yazmıştı. Bunun üzerine Barış da özür dileyerek kurtulamazsınız, yargılanacaksınız şeklinde bir tweet atmıştı. Bu kişileri affeden kişileri de unutmayacağız demişti" şeklinde konuştu.

Bolaç, müvekkilinin 13 Mayıs 2018 tarihindeki söz konusu tweetinin hiçbir hakaret, tehdit içermediğini ve paylaşımda suç teşkil eden bir unsur bulunmadığını ancak buna rağmen sözlerinin "kin ve düşmanlığa tahrik etmek" olarak kabul edildiğini belirtti.

DW Türkçe’ye konuşan Bolaç, "Attığı tweette insanlara yargılanacaksın ben bunun peşini bırakmayacağım, hukuk devletinde senden hesap soracağım demesi nasıl bir tehdit ya da kin ve düşmanlığa tahrik ediyor bunu bilmiyorum. Bundan dolayı bir insan hakkında gözaltı kararı alıp, özgürlüğünde mahrum etmek ve sonrasında yargılama safhasına geçilmesi doğru bir şey değil. Ancak bu olabiliyorsa, yargılamanın sonucunu kestirmek mümkün değil" dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısı

Avukat Bolaç ayrıca Salı günü Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde Barış Atay'a yönelik "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" başlığıyla yazdığı yazıyı da hatırlattı.

"Ahmet Hakan, ben bunu Meral Akşener'e ve Muharrem İnce'ye söylemiştim diyecek. Çünkü yazısında öyle bir durum var. Ancak dün itibariyle savcılık gözaltı kararı veriyor" diyen Bolaç, yine de gözaltı gerekçesinin bu yazıyla bağlantılı olmadığını umduklarını sözlerine ekledi.

Barış Atay'ın tek kişilik oyunu Sadece Diktatör'den bir sahe

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Barış Atay kısa süre önce "Sadece Diktatör" adlı oyununun yasaklanmasıyla gündeme gelmişti. Atay'ın tek kişilik oyunu kendi sahnesi olan Emek Sahnesi dahil birçok kentte yasaklanmıştı. Ankara'da ise valilik kararıyla oyuncunun kendisine yasak getirilmişti.

Atay daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret etme suçlamasıyla yargılanmıştı. Bilal Erdoğan davasında beraat eden Atay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davasında ise para cezasına çarptırılmıştı.

Gezal Acer

© Deutsche Welle Türkçe