Avrupalı diplomatlar Yüksekdağ duruşmasına alınmadı

HDP’nin siyaset yasaklı eski eş başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın beşinci duruşması Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde yapıldı. Duruşmayı izlemek için Sincan’a gelen İsveç Büyükelçisi ile Hollandalı ve İngiliz gazetecilerin yanı sıra Alman diplomatlar akreditasyonları olmadığı gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadı. Bu duruma sert tepki veren ülke Almanya oldu.

HDP'liler Sincan'daki duruşma sırasında bir basın açıklaması yaptı

Almanya, İsveç ve Hollanda’nın Ankara’daki büyükelçi ve diplomatların duruşmayı izleme isteğinin reddedilmesi üzerine konuyu Dışişleri ve Adalet bakanlıklarına aktardı. Her iki bakanlıktan da yanıt alınmaması üzerine Almanya Büyükelçiliği, Twitter’dan “Türk yasaları ve diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Anlaşması yine dikkat çekici bir şekilde ihlal edilerek diplomatlar gizli olmayan duruşmaya alınmamıştır. Dışişleri ve Adalet bakanlıkları bilgilendirilmiş fakat çözüm bulmayı reddetmektedir. Bu, kabul edilemez ve Türkiye’de hukuk devletinin gidişatına dair kötü bir işarettir” açıklamasını yaptı.

“Seçimler özgür değil”

Yüksekdağ duruşmadaki savunmasında ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini anlatırken bu dönemde HDP’ye dönük yargılamalarda bulunulmasının suç olduğunu söyledi. Yüksekdağ, “Halkımız ve seçmenlerimiz için görevimizi yapmamızın engellenmesi bir suçtur. Bu suçu yargıya müdahale eden iktidar işlemektedir. Yargı da iktidarın suçuna ortak oluyor” diye konuştu.

OHAL’de seçime gidilmesinin demokrasi açısından sıkıntılı olduğunu anlatan Yüksekdağ, Türkiye’de kamu düzeninin bozulduğunu, 24 Haziran seçiminin de bu düzeni iyileştirmek için yeterli olmayacağını savundu. Yüksekdağ, “Bizler, belediye başkanları, milletvekilleri, halkın temsilcileri tutukluyken seçimlerin hür bir ortamda yapılması mümkün değildir” dedi.

"Demirtaş özgür kalmalı”

HDP'nin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda iktidarın "korkulu rüyası" olacağını öne süren Yüksekdağ, HDP’yi siyasetten tasfiye girişimlerinin sonuçsuz kalacağını dile getirdi. Yüksekdağ, “Tarihte örneği olmayan bir şekilde cumhurbaşkanı adayı tutuklu yargılanıyor. Yargı bu işte bir tuhaflık olduğunu anlamıyor mu? Ben bugün kendim için tahliye istemem. Ama Selahattin Demirtaş için istiyorum. Biz tahliyeyi özgür seçimler, seçmenler için istedir. Demirtaş özgür kalmalıdır” dedi.

HDP’nin 7 Haziran 2015 seçimlerinden bugüne Türk siyasetinde kilit parti olduğunu belirten Yüksekdağ, Türkiye’de HDP’lilerin tutuklu kalmasının Türk demokrasisini yaraladığını anlattı. Yüksekdağ “Bu hatadan dönüleceğini umuyorum” dedi. Davada Yüksekdağ’ın tutuklunun halinin devamına karar verilirken dosyaların birleştirilmesi ve dokunulmazlıkları kaldıran düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi talepleri de reddedildi. Duruşma 6 Temmuz’a ertelendi.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe