Avrupa’dan Erdoğan’ın galibiyetine tepkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri ilk turda yüzde 52,6 ile kazanmasının ardından Alman hükümeti adına ilk açıklama, hükümet sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapıldı. Berlin'de konuşan Seibert, iki hükümet arasında çalışma ortamının "yapıcı ve verimli" olacağına inandıklarını söyledi.

Başbakan Angela Merkel'in vakti geldiğindeCumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edeceğini vurgulayan Seibert, Türkiye'deki seçimleri izleyen Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nın (AGİT) raporunu beklediklerini dile getirdi.

Stoltenberg: NATO demokrasi gibi değerler üzerine kurulu

Seçimlerle ilgili bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. Lüksemburg'daki AB dışişleri ve savunma bakanları toplantısı öncesi konuşan Stoltenberg, Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik etti.

Stoltenberg, açıklamasında, NATO'nun demokrasi, bireysel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerler üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Stoltenberg, "Ben kişisel olarak bu değerlere büyük önem veriyorum ve önemini Ankara gibi farklı NATO başkentlerine yaptığım ziyaretlerde bir araya geldiğim Türk liderlere iletiyorum" dedi.

Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise Türkiye'nin AB'ye bağlılığı sürdüren bir ortak olmayı sürdürmesinin umulduğu dile getirildi. Avrupa Komisyonu sözcüsü, "Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, göç, güvenlik ve terörle mücadele gibi konularda bağlılığını sürdüren bir ortak olmayı sürdürmesini umut ediyoruz" dedi.

Wallstrom: Türkiye demokrasi dersi verecek durumda değil

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom ise Erdoğan'ın seçimlere yüksek katılım için "Türkiye tüm dünyaya demokrasi dersi verdi" açıklamasını değerlendirdi. Wallstrom, "Kürt muhalefet liderinin hapiste olduğu Türkiye, kimseye demokrasi dersi verecek durumda değil" dedi. Yeni dönemde Türkiye'nin demokratikleşme ihtimali ile ilgili soruya Wallstrom, "Maalesef öyle büyük umutlarım yok ama onlara bir şans vermeliyiz" dedi.

Dünya liderlerinden tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a seçimler sonrası tebrik mesajı gönderdi. Putin mesajında, seçim sonuçlarının Erdoğan'ın siyasi otoritesine ve halk desteğine işaret ettiğini belirtti. Putin, Erdoğan'la bölgesel ve uluslararası konularda "yakın işbirliği ve diyaloğu" sürdürmeye hazır olduklarını da vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti. Ruhani, İran Cumhurbaşkanlığı'na ait internet sitesinde yayınladığı mesajında, yeni dönemde ikili ilişkilerin güçlenmesini ümit ettiğini dile getirdi. Ruhani, ayrıca bölge sorunlarının çözümü, istikrar ve barışın güçlenmesi konularında dostane ilişkilerin güçlenmesini ümit ettiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da Erdoğan'ı Twitter üzerinden tebrik etti. Poroşenko, mesajında "Halkın güveni ve yeni anayasal güçler, Türkiye'nin daha da gelişmesi ve refahının önünü açacaktır" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Macaristan'ın Başbakanı Victor Orban'ın da Erdoğan'ı tebrik ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik eden isimlerden biri de KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oldu.

Anadolu Ajansı, Erdoğan'ı tebrik eden liderler arasında Filistin lider Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temmim bin Hamed el Sani, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu sıraladı.

DW/ÖA,GY

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