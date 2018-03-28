 Avrupa′da araçlara acil arama sistemi | YAŞAM | DW | 28.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Avrupa'da araçlara acil arama sistemi

Avrupa’daki tüm yeni araçlar Mart ayının sonundan itibaren acil arama sistemi “eCall“ ile donatılacak. Peki, bu acil yardım sistemi nasıl işliyor, kaza, kurtarma ekiplerine otomatik olarak nasıl bildiriliyor?

Europa Notrufsystem eCall in Autos - SYMBOLBILD (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA Genel Sekreteri Erik Jonnaert, "Kurtarma ekiplerinin reaksiyon süresini kasıltacak olması nedeniyle eCall sisteminin çok sayıda insanın yaşamını kurtarma potansiyeli taşıdığını" vurguladı. Jonnaert, ambulansların, itfaiyenin ve polisin bir trafik kazasının ertesinde, yaşamsal öneme sahip o kısa sürede mümkün olan en büyük süratle tepki vermesini sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Sistem nasıl çalışıyor?

Yeni sistem kaza ertesinde en yakındaki bir kurtarma birimi ile otomatik olarak konuşma bağlantısı sağlıyor. Eğer otomobil içindeki kazazedeler herhangi bir tepki veremiyorsa, o durumda GPS-verileri yardımıyla kurtarma ekipleri doğrudan kaza yerine sevk edilebiliyor.

Hafta sonundan itibaren tüm yeni araçlarda zorunlu

AB Komisyonu bu önlem sayesinde kurtarma ekiplerinin kazaya reaksiyon süresinin kırsal bölgelerde yüzde 50, kent içinde ise yüzde 40 oranında kısaltılmış olacağını ümit ediyor. Uzmanlar yaşamsal tehlikesi olan yaralanmalarda tehlikeyi atlatma şansının dakika başına yüzde 10 oranında azaldığına dikkat çekiyorlar. AB Komisyonu eCall yardımıyla  Avrupa çapında her yıl 2 bin 500 kadar insanın yaşamının kurutarılabileceğinden yola çıkıyor.  

AB Komisyonu'nun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu tarafından 2015 yılında onaylanan "eCall" düzenlemesi 31 Mart tarihinde yürürlüğe girecek. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) yaptığı açıklamada, "eCall" acil arama sisteminin 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla AB ülkelerinde trafiğe çıkacak tüm yeni araçlarda zorunlu olacağını bildirdi.
Video izle 00:59

Almanya’da sürücüsüz araçlar yolcu taşımaya hazır

ap, dpa, ÇA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Almanya’da sürücüsüz araçlar yolcu taşımaya hazır  

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Tabletten Sucht Tablettenpackung (Colourbox)

Dünya genelinde antibiyotik kullanımı arttı

Bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazanıyor. Bunu önlemek için kullanılan farklı antibiyotikler ise bu direnci daha da artırıyor. ABD’de yapılan bir araştırma bu tehlikeli gidişata dikkat çekiyor. 

FOTO-GALERİ

default

Denizcilikte devleşme yarışı

"CMA CGM Antoine de Saint Exupéry“ Hamburg limanına giriş yapan şimdiye kadarki en büyük gemi özelliğini taşıyor. Ancak gelecekte gemilerin hacmi büyümekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla otonom hale gelecek.  