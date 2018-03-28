Avrupa'da araçlara acil arama sistemi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA Genel Sekreteri Erik Jonnaert, "Kurtarma ekiplerinin reaksiyon süresini kasıltacak olması nedeniyle eCall sisteminin çok sayıda insanın yaşamını kurtarma potansiyeli taşıdığını" vurguladı. Jonnaert, ambulansların, itfaiyenin ve polisin bir trafik kazasının ertesinde, yaşamsal öneme sahip o kısa sürede mümkün olan en büyük süratle tepki vermesini sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Sistem nasıl çalışıyor?

Yeni sistem kaza ertesinde en yakındaki bir kurtarma birimi ile otomatik olarak konuşma bağlantısı sağlıyor. Eğer otomobil içindeki kazazedeler herhangi bir tepki veremiyorsa, o durumda GPS-verileri yardımıyla kurtarma ekipleri doğrudan kaza yerine sevk edilebiliyor.

Hafta sonundan itibaren tüm yeni araçlarda zorunlu

AB Komisyonu bu önlem sayesinde kurtarma ekiplerinin kazaya reaksiyon süresinin kırsal bölgelerde yüzde 50, kent içinde ise yüzde 40 oranında kısaltılmış olacağını ümit ediyor. Uzmanlar yaşamsal tehlikesi olan yaralanmalarda tehlikeyi atlatma şansının dakika başına yüzde 10 oranında azaldığına dikkat çekiyorlar. AB Komisyonu eCall yardımıyla Avrupa çapında her yıl 2 bin 500 kadar insanın yaşamının kurutarılabileceğinden yola çıkıyor.

AB Komisyonu'nun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu tarafından 2015 yılında onaylanan "eCall" düzenlemesi 31 Mart tarihinde yürürlüğe girecek. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) yaptığı açıklamada, "eCall" acil arama sisteminin 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla AB ülkelerinde trafiğe çıkacak tüm yeni araçlarda zorunlu olacağını bildirdi.

Video izle 00:59 Paylaş Almanya’da sürücüsüz araçlar yolcu taşımaya hazır E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2v8rA Almanya’da sürücüsüz araçlar yolcu taşımaya hazır

ap, dpa, ÇA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe