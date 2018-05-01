 Avrupa ABD′den kalıcı muafiyet istiyor | DÜNYA | DW | 01.05.2018
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DÜNYA

Avrupa ABD'den kalıcı muafiyet istiyor

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma koyduğu ek gümrük vergisini AB için bir ay ertelemesine AB Komisyonu ve Almanya'dan tepki geldi. Avrupa'nın ithalat vergileriden kalıcı olarak muaf tutulması talep edildi.

Symbolbild Stahl (Getty Images/L. Schulze)

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatında Avrupa Birliği'ne (AB) ek gümrük vergisi koyma planını bir ay ertelemesi AB Komisyonu tarafından eleştirildi. Komisyon, AB'nin ek gümrük vergisinden kalıcı olarak muaf tutulmasını istedi.

28 üyeli AB’nin ticaret politikalarını koordine eden AB Komisyonu, Salı günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ile alüminyuma ek gümrük vergisini 1 Haziran'a erteleme kararını kabul ettiklerini ancak "AB'nin tamamıyla ve kalıcı olarak bu önlemlerden muaf tutulması gerektiğini, çünkü bu ek vergilerin ulusal güvenlik ile açıklanamayacağını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Trump, ek gümrük vergisi kararnamesini Ocak ayında çelik işçilerinin katıldığı bir törenle imzalamıştı.

Açıklamada, "ABD'nin kararı piyasaların belirsizliğini uzatıyor, ki bu da halihazırda iş dünyasındaki kararları etkiliyor" denildi. ABD ile AB pazarlarının serbestliği konusunda oluşan endişeleri tartışma bakımından AB'nin her zaman istekli olduğunu belirten Komisyon, "ancak tehdit altında müzakere etmeyeceğiz" dedi.

Açıklamada, ileride yapılacak her türlü transatlantik anlaşmanın "dengeli ve karşılıklı çıkara dayalı" olması gerektiği belirttildi. Açıklamada ayrıca AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström'ün ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile görüşmelere devam edeceği aktarıldı.

Almanya'dan da tepki geldi

ABD’nin kararına Almanya'dan da tepki geldi. Alman hükümet sözcüsü yardımcısı Martina Fietz yaptığı açıklamada Almanya'nın da ABD'ye ithal edilen çelik ile alüminyuma ek gümrük vergisinden AB olarak muaf tutulmayı beklediğini söyledi. Fietz, önemli olanın ABD ile AB arasında görüşmelerin yürütülmesi ve bunun devam etmesinin olduğunu söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise AB Komisyonu'nun ABD ile ek gümrük vergileri konusunda müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu ifade etti. Her iki taraf için de ihtiyaç duyulanın şirketlere güven vermesi bakımından kalıcı kuralların olduğunu belirten Altmaier, AB’nin bir bütün olarak hareket edeceğini ve ticarette üst sınırları kabul etmeyeceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf de Trump’ın erteleme kararını eleştirdi. Kempf, "ABD’nin muafiyeti tekrar kısıtlaması zarar verici ve yanlıştır" dedi. Kempf bu kararın şirketlerin güvenini sarstığını ve bu sebepten ABD ile AB arasındaki ilişkilerin sınandığını belirtti.

Trump, Mart ayında aldığı kararda ABD'ye ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanma kararı almıştı. Ancak Trump AB, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Avustralya ve Güney Kore'yi 1 Mayıs tarihine kadar bu karardan muaf tutmuştu. Pazartesi akşamı yapılan açıklamada bu muafiyetin 1 Haziran’a kadar uzatıldığı açıklandı.

rtr,dpa/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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