 Audi yöneticisinin evine polis baskını | ALMANYA | DW | 11.06.2018

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ALMANYA

Audi yöneticisinin evine polis baskını

Almanya'yı sarsan egzoz skandalının boyutları büyüyor. Volkwagen'in kardeş şirketi Audi markasının CEO'su Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın düzenlendi.

Rupert Stadler

Rupert Stadler

Alman polisi, Volkswagen (VW) egzoz skandalı soruşturması kapsamında kardeş şirket Audi'nin CEO'su Rupert Stadler ve şirketin bir diğer yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın düzenledi.

Münih Başsavcılığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Stadler ve iş arkadaşına "dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Şirket, dizel araçlarını emisyon değerlerini manipüle eden bir yazılım Avrupa ve ABD pazarlarında piyasaya sürmekle suçlanıyor.

Audi'yi de bünyesinde bulunduran Volkswagen grubu, henüz baskınla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Audi sözcüsü, sadece resmi makamlarla işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

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Federal Mahkeme eyalet ve belediyelerin dizel araçları trafikten men edebileceğini karara bağladı. Egzoz gazı emisyonundaki nitrik oksit miktarı üst sınırı aşan dizel motorlu araçların trafiğe çıkması yasaklanabilecek. (27.02.2018)

Porsche'de dizel motorlarda yasak yönlendirme yapıldığı iddiasıyla arama yapıldı. Porsche'nin dizel modellerinde Volkswagen motorları kullanılıyor. (18.04.2018)

Otomotiv sektöründe egzoz gazlarının hayvanlar ve insanlar üzerinde test edilmesi sonrası VW’nin ilk “suçluyu” bulması ve koalisyon görüşmelerinde aile birleşimi konusunda uzlaşılması Alman basınında öne çıkan konular. (30.01.2018)

Böylece Münih'te süren soruşturma kapsamında şüphelilerin sayısı yirmiye ulaşmış oldu. Söz konusu kişiler arasında iki eski yönetim kurulu üyesi de bulunuyor. Baskın, Audi'de yapılan dördüncü arama oldu. Daha önce Audi'nin Ingolstadt'taki merkezinde de arama yapılmıştı.

Geçen hafta Federal Motorlu Taşıt Dairesi, motor kontrolünde manipülasyon yapıldığı belirlenen 60 bin Audi A6 ve A7'nin resmen piyasadan geri çekilmesi kararını vermişti.

Skandal üç yıldır devam ediyor

Volkswagen'in ABD'de milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan egzoz skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman şirketini milyonlarca aracına tam egzoz arıtmasını sadece sabit test ünitesinde yapan yönlendirilmiş program yüklendiğini itiraf etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Volkswagen, ağır bir krize sürüklenmişti.

Mayıs ayında ABD'de Volkswagen'in eski CEO'su Martin Winterkorn ile şirketin beş yöneticisi hakkında dava açılmıştı. Altı Volkswagen yetkilisi, ABD'nin emisyon düzenlemelerine tabi olmamak için "bilinçli ve kasıtlı bir şekilde sahtekarlık yapmakla" suçlanıyor.

Münih ve Braunschweig başsavcılıkları, iki buçuk yıldır Volkswagen ve Audi'den çok sayıda kişi hakkında soruşturma yürütüyor.

DW,AP,AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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