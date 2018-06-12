 Audi CEO′suna gözaltı | EKONOMİ | DW | 18.06.2018

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EKONOMİ

Audi CEO'suna gözaltı

Audi şirketinin CEO'su Rupert Stadler emisyon skandalına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha önce de çok sayıda Audi yetkilisi egzoz manipülasyonunu örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış

Audi AG - Rupert Stadler (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

Adı emisyon skandalına karışan Alman otomotiv şirketi Audi'nin yönetim kurulu başkanı Rupert Stadler gözaltına alındı. Münih savcılığından yapılan açıklamada Stadler'in soruşturma hakimliğine sevk edilmesinin "gerçekleri gizleme ihtimaliyle" ilgili olduğu belirtildi. Açıklamada, "soruşturmanın kapanmamış olması nedeniyle daha fazla bilgi verilemeyeceğine ve Rupert Stadler'in suçluluğu kanıtlanıncaya kadar suçlu sayılamayacağına" da yer verildi.

Savcılık bir hafta önce 11 yıldır Audi yönetim kurulu başkanlığını yapan Stadler ve bir diğer yönetim kurulu üyesi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Her iki şüpheli "hilekârlık ve dolaylı olarak yanlış belgelemeyle" suçlanıyor. Savcılık iki yöneticinin egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattıklarını iddia ediyor. Stadler ve adı açıklanmayan diğer yönetim kurulu üyesinin evlerinde polis tarafından arama yapılmıştı. Dizel skandalıyla bağlantılı olarak haklarında soruşturma başlatılanların sayısı 20'ye yükselmiş oldu.

Audi'de imaj erozyonu

Rupert Stadler emisyon skandalının patlak vermesinden sonra ABD'deki dizel motorlu Audi satışlarını durdurmuş ancak aynı motoru taşıyan Avrupa'daki araçların satışına devam edilmişti. Ele geçirilen yazışmaların değerlendirilmesinden sonra Audi'nin Almanya'daki iki fabrikasında polis tarafından arama yapılmıştı.

Audi ve Porsche'nin motor geliştirme bölümü başkanı da 2017 yılının Eylül ayında gözaltına alınmıştı. Audi 2009 yılından bu yana ABD ve Avrupa'da egzoz arıtma ayarıyla oynanmış 220 bin adet dizel motorlu otomobil sattı. 2015 yılından bu yana Audi yönetim kurulunun 15 üyesi istifa etmiş, Rupert Stadler'in de görevden ayrılması talep edilmişti.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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