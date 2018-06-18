 Audi CEO′su Stadler′e zorunlu izin | ALMANYA | DW | 19.06.2018

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ALMANYA

Audi CEO'su Stadler'e zorunlu izin

"Yolsuzluk ve belgede sahtecilik" suçlamaları ile karşı karşıya olan Audi CEO'su Rupert Stadler, şirketin yönetim kurulu tarafından izne çıkarıldı.

Rupert Stadler

Rupert Stadler

Volkwagen'in (VW) kardeş şirketi Audi'nin yönetim kurulu, emisyon skandalına karıştığı suçlamasıyla Pazartesi günü gözaltına alınan CEO Rupert Stadler'i görevden uzaklaştırdı. Stadler'in yerine geçici olarak şirketin satıştan sorumlu yöneticisi Bram Schot getirildi.

Şirket tarafından Salı günü yapılan açıklamada Schot'un "şu andan itibaren geçerli olmak üzere geçici olarak Audi yönetim kurulu başkanlığını devraldığı" belirtildi.

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Emisyon değerlerinde manipülasyon yaptığı ortaya çıkarılan Alman Volkswagen (VW) şirketi, 1 milyar euro para cezasına çarptırıldı. Skandal, dünyanın bir numaralı otomobil üreticisinin küresel satışlarını etkilememişti. (14.06.2018)

Almanya'yı sarsan egzoz skandalının boyutları büyüyor. Volkwagen'in kardeş şirketi Audi markasının CEO'su Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin evlerine baskın düzenlendi. (11.06.2018)

Açıklamada Stadler'in, Audi yönetim kurulu başkanlığı ve VW yönetim kurulu üyeliği görevlerinden geçici olarak feragat etmek istediğini ilettiği ve bu ricanın da yerine getirildiği kaydedildi. Audi'nin açıklamasında kararın, Stadler'in "gözaltına alınmasına neden olan olayın unsurları" açığa kavuşturulana dek geçerli olacağı belirtildi.

"Hilekarlık ve yanlış belgeleme" suçlamaları

Münih Başsavcılığı, yaklaşık bir hafta önce 11 yıldır Audi yönetim kurulu başkanlığını yapan Stadler ve bir diğer yönetim kurulu üyesi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Her iki şüpheliye "yolsuzluk ve belgede sahtecilik" suçlamaları yönelten savcılık, iki yöneticinin egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattıklarını iddia ediyor.

Yaklaşık bir hafta önce Stadler ve adı açıklanmayan diğer yönetim kurulu üyesinin evlerinde polis tarafından arama yapılmıştı. 

Stadler'in görevini geçici olarak devralan 56 yaşındaki Hollandalı Schot, şirketin yönetim kurulunda Eylül ayından bu yana yer alıyor.

DW,dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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