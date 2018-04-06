Atilla davasında karar 7 Mayıs'a ertelendi

ABD'nin İran'a yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan, Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın cezasının açıklanması 7 Mayıs'a ertelendi.

Hakan Atilla, Rıza Sarraf'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı lehine tanık olarak ifade verdiği davada New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki 12 kişilik jüri heyeti tarafından kendisine yöneltilen 6 ayrı suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu.

Savcılık makamının en az 15 yıl 8 ay hapsini ve 50 bin ila 500 bin dolar para cezası verilmesini istediği Atilla için son sözü 11 Nisan’da davanın yargıcı Richard Berman söyleyecekti. Ancak Yargıç Berman imzasıyla bugün yapılan açıklamada cezanın açıklanmasının "tarafların (kapsamlı) ceza dilekçelerinde dile getirdikleri bazı sorunlar" nedeniyle 7 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

Davayı yakından takip eden gazetecilerden Adam Klasfeld, Twitter hesabından Yargıç Berman'ın verdiği hükmü paylaştı.

Dava süreci

İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı olan Rıza Sarraf'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ettiği ve savcılık makamı lehine tanık olarak ifade verdiği dava 27 Kasım'da başlamıştı.

Rıza Sarraf bir hafta boyunca ifade vermiş, savcılık makamı, Hakan Atilla’nın avukatları ve Yargıç Berman’ın sorularını ayrıntılı bir biçimde cevaplamıştı.

Atilla, Mart 2017'de ABD'nin New York kentinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, dört hafta süren duruşmaların ardından ABD'nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan 3 Ocak tarihinde suçlu bulunmuştu.

Savcılar davada Atilla'yı İran'a yaptırımları ihlal ederek hayali altın ve gıda ticaretini sürdürmesine yardım ederek Rıza Sarraf ve diğerleriyle işbirliği yapmakla suçlamışlardı. Atilla’nın avukatları ise Atilla'nın "suçsuz bir piyon" olduğunu savunarak beraatini istemişti.

Ancak jüri, Atilla'yı ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA) delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak ve kara para aklamak için kumpas kurmak başlıklarından suçlu bulmuştu. Atilla'nın jüri tarafından suçsuz görüldüğü tek başlık, kara para aklama suçlaması olmuştu.

Verilecek ceza kaç yıl olabilir?

Davanın hakimi Richard Berman'ın kararını açıklamasına iki hafta kala mahkemeye 75 sayfalık bir dilekçe sunan Atilla'nın avukatları "merhametli" bir ceza talep etmişti.

Ancak ABD'li savcılar Atilla'nın benzer davalarda yaklaşık olarak 20 yılla "kıyaslanabilir" ve her durumda 15 yıl sekiz aydan uzun bir cezayı hak ettiğini söyledi. Savcılar ayrıca federal hüküm verme ilkelerinin 105 yıl ceza önerdiğini de belirttiler.

İddianamede Hakan Atilla hakkında 50 yıla kadar hapis cezası ve 2 milyon dolar para cezası isteniyordu.

DW/Reuters/SSB/EC

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