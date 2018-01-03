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DÜNYA

Atilla davasında jüriden görüş ayrılığı sinyali

İran'a yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD'de yargılanan Atilla hakkında karar verecek jüri, 10 gün aranın ardından toplandı. Jüri, hâkime bazı suçlamalarda görüş birliği sağlanamazsa ne olacağını sordu.

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ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar vermek için jüri üyeleri bugün yine bir araya geldi.

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Rıza Sarraf'ın tanık olarak ifade vermeye başladığı davada gözler, tek tutuklu sanık olan Halkbank'ın eski yöneticilerinden Mehmet Hakan Atilla'da. 50 yıla kadar hapisle yargılanan Atilla, davanın kilit ismi konumunda. (30.11.2017)

ABD'de görülen davada Rıza Sarraf'ın çapraz sorgusuna bugün de devam ediliyor. Savunma avukatlarının sorularını yanıtlayan Sarraf, Mehmet Hakan Atilla’nın tutuklandığını duyduğunda şok geçirdiğini söyledi. (06.12.2017)

ABD'deki davada Sarraf dördüncü kez tanık olarak dinlendi. Sarraf 17 Aralık operasyonunun ardından serbest kalmak için kısmen rüşvet ödediğini iddia etti. DW Türkçe'den Seda Sezer Bilen'in haberi. (04.12.2017)

ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki davada jüri üç gün süren istişarelerde karara varamadı. Jüri 3 Ocak'ta tekrar toplanacak. (22.12.2017)

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davada, jürinin 20 Aralık'ta başlayan istişarelerine Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle ara verilmişti.

Jürinin dördüncü oturumunda davanın hâkimi Richard Berman'a ilettiği notta, Atilla hakkındaki bazı suçlamalarda görüş birliği sağlayıp bazılarında sağlanamazsa ne olacağını sorduğu belirtildi.

Hâkim Berman'ın ise jüri üyelerine istişarelere devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını söylediği belirtildi.

Atilla hakkındaki suçlamalar

Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyor. Atilla ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Jüri, İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf'ın savcılıkla anlaşarak tanık konumuna geçmesinin ardından davanın tek sanığı olarak kalan Atilla hakkında üç gün boyunca istişarelerde bulunmuş, ancak karara varamamıştı. Jüri üyelerinin oybirliğiyle karara varamaması halinde, davanın düşmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak, bu durumun Atilla'nın serbest bırakılacağı anlamına gelmeyeceği aktarılıyor. Yeni bir dava sürecinin başlatılması seçenekler arasında yer alıyor. 

Hâkim Richard Berman dün, "hatalı yargılama yapıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesi" talebinde bulunan Atilla'nın avukatlarına olumsuz yanıt vermişti.

Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir şekilde" yargılandığını belirterek, avukatların talebini reddetmiş ve davanın düşürülmesi durumunun, mümkün oldukça kaçınılması gereken "aşırı" bir sonuç olduğunu hatırlatmıştı.

Son kararı hâkim verecek

27 Kasım'da başlayan davada; jüri, istişareler sonucunda Atilla'yı suçlu bulursa, alacağı cezaya hâkim Berman karar verecek. Savcılıkla anlaşan Sarraf'ın ceza alıp almayacağı ya da ne kadar ceza alacağı da hâkimin kararıyla belirlenecek.

DW/Reuters, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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