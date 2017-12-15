Atilla davasında jüri kararını açıkladı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarnı deldiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında karar vermekle görevlendirilen jüri üyeleri, 10 gün aranın ardından bugün bir kez daha toplandı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davada 12 kişilik jüri heyeti, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı kendisine yöneltilen 6 ayrı suçun 5'inden suçlu buldu. Atilla'nın jüri tarafından suçsuz görüldüğü tek başlık, kara para aklama suçlaması oldu.

Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyordu.

Jürinin aldığı kararın ardından başsavcılıktan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yabancı bankaların ve bankacıların bir seçeneği var: İran'a ve diğer yaptırım uygulanan ülkelere ya kasten yardım edersiniz ya da dolarla işlem yapan uluslararası bankacılık topluluğunun bir parçası olursunuz. Ama bunların ikisini aynı anda yapamazsınız. Eğer Atilla gibi ABD'nin yaptırım ağına rağmen İran'ın petrol gelirlerinden milyarlarca doları kaçırmak için ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine defalarca yalan söyler ve sahte belge düzenlerseniz sonuçlarına katlanırsınız."

Kararın ardından bir açıklama da Atilla'nın avukatı Victor Rocco'dan geldi. Atilla'nın ismimi temize çıkarmak için mücadeleyi sürdürme niyetinde olduklarını belirten Rocco, gerekirse temyize gidebileceklerini söyledi.

Jürinin karar verdiği duruşmayı izleyenler arasında Atilla'nın eşi Burçin Atilla da vardı. Salondaki Amerikalı gazeteciler arasında yer alan Adam Klasfeld, Burçin Atilla'nın kararın açıklanması sırasında göz yaşlarına hakim olmadığını aktardı.

Jüri görüş birliği sağlanamazsa ne olacağını sordu

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davada, İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf'ın savcılıkla anlaşarak tanık konumuna geçmesinin ardından Atilla tek sanığı olarak yargılanıyordu. Jüri istişarelere Noel ve yılbaşı tatili öncesinde başlamış, ancak üç gün boyunca yapılan istişarelerde karara varılamamıştı.

Bugün yapılan dördüncü oturumda, jürinin davanın hâkimi Richard Berman'a ilettiği notta, Atilla hakkındaki bazı suçlamalarda görüş birliği sağlayıp bazılarında sağlanamazsa ne olacağını sorduğu belirtildi.

Hâkim Berman'ın ise jüri üyelerine istişarelere devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını söylediği kaydedildi.

Atilla'nın cezasına hâkim karar verecek

27 Kasım'da başlayan davada; Atilla'nın alacağı cezaya hâkim Richard Berman karar verecek. İddianamede Hakan Atilla hakkında 50 yıla kadar hapis cezası ve 2 milyon dolar para cezası isteniyordu. Berman'ın Hakan Atilla'nın cezasının 11 Nisan'da açıklaması bekleniyor. Atilla, geçtiğimiz yıl Mart ayında JFK Havalimanı'nında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Savcılıkla anlaşan Sarraf'ın ceza alıp almayacağı ya da ne kadar ceza alacağı da hâkimin kararıyla belirlenecek.

Reuters/AP/DW, JD/ÖA

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