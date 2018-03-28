Atilla davası bir kez daha ertelendi

ABD’nin İran'a uyguladığı yaptırımları ihlal etmekten suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın davası bir kez daha ertelendi. Yargıç Richard Berman daha önce 7 Mayıs tarihine ertelediği duruşmanın, bu tarihte uygun çevirmen bulunamadığı ve davayla ilgili yeni belgeler sunulduğu gerekçesiyle 16 Mayıs'ta yapılmasına hükmetti. Berman'ın bu duruşmada Atilla'nın alacağı cezayı açıklaması bekleniyor.

Atilla, davada New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki 12 kişilik jüri heyeti tarafından kendisine yöneltilen 6 ayrı suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu.

Jüri, Atilla'yı ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA) delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak ve kara para aklamak için kumpas kurmak başlıklarından suçlu bulmuştu. Atilla'nın jüri tarafından suçsuz görüldüğü tek başlık, kara para aklama suçlaması olmuştu.

15 yıl 8 ay hapis cezası isteniyor

Savcılık makamı Atilla hakkında en az 15 yıl 8 ay hapis ve 50 bin ila 500 bin dolar para cezası talep ediyor. Atilla’nın cezasının ilk olarak 11 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyordu. Yargıç Richard Berman 9 Nisan tarihinde, "tarafların (kapsamlı) ceza dilekçelerinde dile getirdikleri bazı sorunlar" nedeniyle cezanın açıklanmasının 7 Mayıs'a ertelendiğini duyurmuştu.

Aynı davada yargılanan İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf, İran yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu yönündeki suçlamaları Kasım 2017'de kabul ederek savcılık makamı lehine tanık olarak ifade vermeye başlamıştı.

DW,DHA,rtr/EC,CÖ

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