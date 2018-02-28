 Astana′da Rusya-Türkiye-İran buluşması | DÜNYA | DW | 16.03.2018
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DÜNYA

Astana'da Rusya-Türkiye-İran buluşması

Suriye'de çözüm için yapılan Astana görüşmelerinde buluşan Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları ülkedeki son durumu ele alıyor.

Türkei | Russland, Türkei und Iran bereiten Gipfel zu Syrien-Konflikt vor (picture alliance/abaca/C. Ozdel )

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye'de barışın sağlanması amacıyla yürütülen Astana görüşmelerinde bir araya geldi. Ortak basın toplantısı düzenleyen Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ve Cevad Zarif'in gündeminde Doğu Guta'daki çatışmalar ve sivillerin durumu vardı.

Doğu Guta'da insani bir felaket yaşandığını belirten Çavuşoğlu, sivil halkın bombalanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek "Terör unsurlarını sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik. BM Güvenlik Konseyi'nde de bunlar vurgulanıyor. Terör örgütleriyle ılımlı muhalefet ya da sivil halkın bir arada olmaması gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın insani yardımlar konusunda çabalarını takdir ettiklerini, ancak bunların yeterli olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu ayrıca "Doğu Guta'da ateşkes rejimiyle uyumlu şekilde çatışmaların sona erdirilmesi acil bir ihtiyaçtır" şeklinde konuştu. 

"12 bin sivil tahliye edildi"

Lavrov ise milyonlarca Suriye'nin Astana'daki görüşmeleri izlediğini belirterek bugüne kadar Doğu Guta'da 12 bin sivilin tahliye edildiğini ve sivillerin bölgeden ayrılmaya devam ettiğini belirtti.
Daha fazlası için:

Doğu Guta'da yardım koridoru oluşturulduğundan beri binlerce sivil ilk kez Perşembe günü çatışma bölgesini terk edebildi.

Doğu Guta'da yardım koridoru oluşturulduğundan beri binlerce sivil ilk kez Perşembe günü çatışma bölgesini terk edebildi.

Astana'daki toplantı ayrıca 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacak Suriye konulu liderler zirvesine de hazırlık niteliği taşıyor. Rusya ve İran destekli Suriye ordusu Şam'ın Doğu Guta'da bölgesindeki silahlı militanları temzlemek için bir süre önce, hava hareketının yoğun olduğu kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Operasyon nedeniyle son bir ayda yüzlerce kişinin öldüğü belirtiliyor.

Türkiye, Rusya ve İran liderleri geçen Kasım 2017'de Soçi'de bir araya gelmiş ve Suriye'de barışın sağlanması için birlikte hareket etme kararı almıştı. Türkiye, Rusya ve İran aynı zamanda Astana sürecinin de garantör ülkeleri. Astana'da başlatılan süreç çerçevesinde taraflar Suriye'de ateşkes sağlanması ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması için görüşmelerde bulunuyor.

rtr,AFP/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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