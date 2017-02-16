 Arjantin′de G20 dışişleri bakanları buluşması | DÜNYA | DW | 21.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Arjantin'de G20 dışişleri bakanları buluşması

G20 dışişleri bakanları Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya geliyor. Toplantıya ABD'li Bakan Mike Pompeo katılmıyor.

G20 Außenministertreffen in Argentinien | Außenminister Faurie und Britisher Außenminister Johnson (Reuters/A. Marcarian)

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Arjantinli mevkidaşı Jorge Faurie

G20 dışişleri bakanları Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya geliyor. İki gün sürecek olan toplantının önemli gündem maddelerinden biri İran ile yapılan nükleer anlaşmanın akıbeti olacak. Fakat bir süre önce anlaşmadan çekilen ABD’nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo toplantıya katılmayacak. Pompeo'nun bugün öğleden sonra Washington'da Beyaz Saray’ın yeni İran stratejisine dair bir konuşma yapması bekleniyor.

Buluşmada AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drianda da yer almayacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da kısa bir süre önce toplantıya katılmayacağını açıkladı.

USA Mike Pompeo - Trumps Kabinett (picture-alliance/AP Photo/M. B. Ceneta)

Toplantıya katılmayan Pompeo bugün Beyaz Saray’ın yeni İran stratejisini açıklayacak

Alman Bakan İran ile anlaşmayı kurtarmaya çalışacak

Yine de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmayı kurtarmak için bir için Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bugün bir araya gelecek. Arjantin, Meksika ve Şili dışişleri bakanları ile de konuyu masaya yatıracak Alman Bakan’ın Suudi mevkidaşı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

Sosyal Demokrat Partili politikacı, Pazar günü Arjantin’e gelişinde İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin "Vazgeçmek, İran’daki nükleer silahların durumuna dair tamamen bilinmeyen bir geleceğe doğru yol almak anlamına gelir" diye konuştu.

ABD’nin aksine Çin, Rusya ve AB ülkeleri, İran’ın nükleer silah üremesini engellenmesi amacıyla imzalanan anlaşmayı devam ettirmek istiyor. Ancak bunun için ABD’nin yeni yaptırımlar öngördüğü İran ile ekonomik işbirliğinin devam etmesi gerekiyor.

G20 bakanlarının buluşmasındaki diğer önemli gündem maddeleri de terörle mücadele, dijitalleşme ve iklimi koruma olacak.

G20 topluluğu, 19 sanayi ve gelişmekte olan ülke ile AB’den oluşuyor. Bu topluluğun tamamı, dünya nüfusunun üçte ikisini ve küresel ekonominin yüzde 80’ini temsil ediyor.

Devlet ve hükümet başkanlarının da katılacağı bu yılki G20 zirvesi, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te gerçekleşecek.

dpa/BD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman polisi G20 göstericilerini Avrupa’da arıyor

Alman polisinin, geçen yıl Hambug’daki G20 zirvesi sırasındaki gösterilerde şiddete başvurduğu iddia edilen zanlıları Avrupa çapında aramaya başladığı belirtildi. (12.05.2018)  

"ABD'nin dünyanın ekonomi polisi olmasına izin vermeyeceğiz"

Fransa Maliye Bakanı Le Maire, "ABD'nin dünyanın ekonomi polisi olmasına izin vermeyeceklerini" söyledi. DIHK Başkanı Schweitzer ise "Önce Amerika" politikasının giderek "Yalnız Amerika" haline geldiğini belirtti. (20.05.2018)  

İran: AB anlaşma için yeterince çaba sarf etmiyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, nükleer anlaşmanın İran'a getirdiği kazanımları korumak için Avrupa Birliği'nin gösterdiği çabanın "yetersiz" olduğunu savundu. (20.05.2018)  

Benzer içerik

Deutschland World Conference Center Bonn WCCB

G20 dışişleri bakanları Bonn'da toplandı 16.02.2017

Almanya, Bonn’daki G20 dışişleri bakanları buluşması için küresel krizlere rağmen iddialı bir ajanda hazırladı. Terörizmle mücadele, serbest ticaret, göç ve iltica gibi konuların toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Arjantin'de ücret istemeyen tamirciler 30.08.2017

Günümüzün tüketim kültürü bir eşya bozulunca hemen yenisini almaya dayanıyor. Zira bir nesnenin tamir edilmesi neredeyse yeni bir ürün almaya yetecek fiyata denk geliyor. İşte Arjantin’te bir kulüp tam da bunu değiştirmek için harekete geçti.

G20 Treffen Demo in Bonn

G20 dışişleri bakanları buluşması protesto edildi 16.02.2017

Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen G20 dışişleri bakanları buluşması çeşitli sol grupların katıldığı eylemle protesto edildi. Eylemde "mevcut savaş politikalarının insandan mülteci yarattığı" mesajı verildi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Donald Trump im Weißen haus in Washington (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

Trump'tan FBI'a casusluk suçlaması

ABD Başkanı Trump, 2016 yılındaki seçim kampanyası ekibine FBI'ın sızıp casusluk yaptığı yönündeki iddiaların araştırılmasını talep ediyor.  

FOTO-GALERİ

default

Geçmişten bugüne Kraliyet gelinlikleri

Kraliyet ailesini takip edenler için en önemli detay düğünde nasıl bir gelinlik giyinileceği olmuştur. 