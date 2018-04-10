 Arap Birliği bir araya geliyor | DÜNYA | DW | 15.04.2018
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DÜNYA

Arap Birliği bir araya geliyor

29. Arap Birliği zirvesi bugün toplanıyor. Zirveye ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği ortak operasyonun damga vurması bekleniyor.

Kairo Arabische Liga Außenministertreffen Jerusalemfrage (picture-alliance/Photoshot/A. Gomaa)

Foto: ARŞİV

Arap ülkelerinin liderleri Arap Birliği zirvesi için Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Zahran kentinde bugün bir araya geliyor. Zirveye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise katılmayacak. 22 üye ülkeden oluşan Birlik 2011 yılında Esad rejiminin Suriye Savaşı'ndaki rolü nedeniyle Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

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Kahire'de dışişleri bakanları seviyesinde düzenlenen Arap Birliği toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki varlığı 'Irak'ın egemenliğine müdahale' olarak nitelendirildi. (25.12.2015)

Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Arap Birliği zirvesinde, bölgedeki çatışmalar sebebiyle ortak bir askeri güç oluşturulması kararlaştırıldı. (29.03.2015)

Zirvenin başlıca gündem maddelerinden birini Suriye'ye düzenlenen operasyonun oluşturması bekleniyor. Suriye'nin Duma kentinde geçen hafta kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere ortak bir operasyon ile cumartesi günü Suriye'deki hedefleri vurmuştu.

Operasyon sonrası yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, ABD önderliğindeki hava saldırılarına tam destek verdiğini duyurmuştu. Katar'dan da operasyona destek mesajı gelmişti. Zirve sonrasında yapılacak açıklamada Beşar Esad'a görevini bırakma çağrısı yapılması beklenmiyor.

5 Haziran'da birinci yılını dolduracak olan Katar krizinin de zirvede gündeme gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri "terör örgütlerine destek verdiği" gerekçesiyle geçen yıl 5 Haziran'da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Bu ülkelerin Katar'a yönelik ambargoları halen devam ediyor. Gelişmeler Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Arap Birliği 22 Mart 1945'te kuruldu. Birlik çoğu kez aldığı kararların sadece kağıt üzerinde kalmasıyla eleştiriliyor. 

AFP/BW,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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