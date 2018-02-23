Arakan′da 3 farklı noktada bombalı saldırı | DÜNYA | DW | 24.02.2018

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de üç farklı noktada bombalı saldırı düzenlendi. Yerel saatle 04:30 civarında gerçekleşen patlamalarda bir polis memuru yaralandı.

Alman dpa haber ajansına konuşan eyalet yöneticilerinden Tin Maung Swe, "Bombalardan biri evime yakındı. Toplam üç bomba vardı" dedi. Diğer bombaların bir okul ile mahkeme binası yakınlarında patladığı bildirildi. Yerel medyanın verdiği bilgiye göre kentte patlamamış üç bomba daha bulundu. Patlamalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Saldırıların arkasında Arakanlı Budist direnişçilerin kurduğu Arakan Ordusu isimli grubun olabileceği düşünülüyor. Ocak ayında antik Arakan Krallığı'nın kuruluş kutlamalarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından yedi kişi polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Uzun süredir Myanmar güvenlik güçleriyle çatışan Arakan Ordusu isimli örgüt misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Budist direnişçilerle yaşanan çatışmanın dışında Arakan geçen Ağustos ayından beri Müslümanlara yönelik etnik şiddete sahne oluyor. Müslüman ayrılıkçıların kurduğu Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun bir polis karakoluna saldırı düzenlemesinin ardından Myanmar ordusu bölgeye operasyon başlatmıştı. Operasyon nedeniyle yaklaşık 700 bin Rohingya Müslümanı eyaleti terk ederek komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı. Myanmar hükümeti ülkedeki bir milyondan fazla Rohingya Müslümanını etnik azınlık olarak tanımıyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Aralık ayında Rohingyalara yönelik şiddetin soykırım olabileceğini belirtmişti. BM ayrıca evleri ateşe verilen, şiddet gören, tecavüze uğrayan ve öldürülen Müslüman azınlığın yaşadıklarını "etnik temizlik" olarak nitelendirmişti.

Bangladeş ve Myanmar geçen ay Rohingya Müslümanının iki yıl içerisinde evlerine dönebilmeleri için anlaştıklarını açıklamıştı.

AFP,dpa/GY,BW

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