 Araştırma: Mutluluğu aramak mutluluk getirmiyor | YAŞAM | DW | 20.03.2018
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YAŞAM

Araştırma: Mutluluğu aramak mutluluk getirmiyor

Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre, mutluluk için çabalamak boşuna. Bilim insanları, mutlu olmak amacıyla yapılan faaliyetlerin insanları negatif bir sarmala sürükleyebileceğine dikkat çekiyor.

Herbst Wetter Wind Natur Symbolbild (Patrizia Tilly - Fotolia)

Mutlu olmak... Yeryüzündeki insanların çoğu, hayatlarındaki en önemli hedefi mutluluğu yakalamak olarak tarif ediyor, bunun için çabalıyor.

Ancak yeni yayımlanan bir araştırma, mutluluk için çabalamanın tam aksi yönde bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırma, Birleşmiş Milletler'in 2013 yılında dünya genelindeki insanların yaşamlarında mutluluğun önemine dair farkındalığı artırmak için ilan ettiği 20 Mart Uluslararası Mutluluk Günü öncesi yayımlandı.

Zaman baskısı mutsuz ediyor

Sonuçları Amerikan bilim dergisi Psychonomic Bulletin &Review'de yayımlanan araştırmaya göre, mutlu olmak için çok fazla çaba gösteren ve çok sayıda faaliyette bulunan insanlar, negatif bir sarmalın içerisine düşebiliyor ve bu sarmaldan eskisine göre daha mutsuz olarak çıkıyor. Buna neden olarak söz konusu kişilerin bu faaliyetler için yeterli zamana sahip olmadığı hissine kapılması ve zaman baskısı hissetmesi gösteriliyor.

Rutgers ve Toronto üniversitelerinden bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü dört internet araştırmasına 100 ila 300 kişi katıldı.Araştırmaya katılanlar mutlu olmak adına çabalamak ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak zorunda hissettikleri için zaman kaybı yaşadıkları şikayetinde bulundu.Buna karşın kendisini mutlu olarak gören kişilerin ise daha az zaman kaygısı olduğuna dikkat çekildi.
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Finlandiyalılar dünyanın en mutlu halkı

dpa,DW/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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