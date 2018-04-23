 Arınç′tan seçimlerle ilgili açıklama | TÜRKİYE | DW | 24.04.2018
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TÜRKİYE

Arınç'tan seçimlerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç, AKP karşısındaki bir hareketin içinde yer almayacağını söyledi.

Tayyip Erdogan Premierminister Türkei Bulent Arinc Parlament Ankara Syrien Angriff Vergeltung (dapd)

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda görüşme ile ilgili açıklama yapma yetkisini kendisinde görmediğini ancak AKP'li olduğunu ve partisinin karşısındaki bir hareketin içinde yer almayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başbaşa görüştüklerini söyleyen Arınç, şöyle konuştu: "Ben bir AK Partiliyim, partimden de memnunum. Bazı partililerin yaptıkları bizi her ne kadar rencide etse, üzse de ben AK Parti'nin bu ülkeye çok büyük hizmetleri olduğuna inanıyorum ve bu partinin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla AK Parti'den başka bir partiye başımı çevirmem."

Bülent Arınç, başka bir parti ile ilgili olumlu kanaatini ortaya koymayacağını söyledi. Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyip desteklemediğinin sorulması üzerine "Ben ne AK Parti ne de onun genel başkanına zarar verecek hiçbir bir hareketin içinde olmam” diyerek "Milli Görüş geleneği partimize sahip çıkmamızı gerektirir" şeklinde konuştu.

Arınç milletvekili adaylığı konusundaki bir soruya ise aktif siyasete dönme niyeti olmadığı yanıtını verdi.

DW/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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