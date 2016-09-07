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DÜNYA

Apple yavaşlatılan iPhone'lar için özür diledi

Apple eski iPhone modellerini yavaşlattığı için özür diledi ve batarya değişimlerinde indirim yapacağını açıkladı.

China Apple Store in Shenyang (picture-alliance/dpa)

ABD'li teknoloji şirketi Apple, iPhone'nun eski modellerindeki bataryalarda yaşanan sorunlarla başetmek için kullanıcıların bilgisi olmadan telefonları yavaşlattığı için özür diledi. Apple ayrıca batarya değişimlerinde indirim yapacağını açıkladı.

Perşembe günü websitelerinde bir açıklama yayınlayan Apple, "Müşterilerimizden iPhone modellerinin eski bataryalarındaki sorunu hallediş biçimimiz ve bu konudaki iletişimimizle ilgili geri dönüşler almaktayız. Bazılarınızın Apple'ın sizi hayal kırıklığına uğrattığına inandığınızı biliyoruz. Özür diliyoruz" denildi.

Açıklamada, "Apple'da müşterilerimizin güveni bizim için çok önemlidir. Onu elde etmek ve sürdürebilmek için çalışmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız" ifadesi de yer aldı.

Neues iPhone 6s in AppleStore in Tokyo (picture-alliance/AA/D. Mareuil)

iPhone'un 6s modeli

Apple eskidiğinde, soğuduğunda ya da şarjı çok azaldığında bataryanın aniden kapanmaması için iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ve SE modellerini yavaşlattığını kabul etmiş, şirket hakkında ABD'de davalar açılmıştı.

Şirket yaptığı açıklamada, garanti süresi geçmiş iPhone 6 ve daha sonra çıkan modellerinin bataryalarının değişiminde indirim yapacağını da belirtti. Ocak ayının sonundan aralık ayına kadarki sürede bahsedilen telefonlarının bataryalarını yenilemek isteyen kullanıcılar bunu 79 dolar yerine 29 dolara yapabilecek.

Apple ayrıca 2018 başlangıcında iPhone bataryalarının performansıyla ilgili yeni bir iOS (işletim sistemi) yazılım güncellemesi olacağını duyurdu.
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Apple yeni iPhone modellerini tanıttı

DW/dpa/DHA, DÇÜ/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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