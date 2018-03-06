 AP′den Türkiye′ye: Yunan askerlerini serbest bırakın | AVRUPA | DW | 19.04.2018
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AVRUPA

AP'den Türkiye'ye: Yunan askerlerini serbest bırakın

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki tutuklu iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Ankara'ya çağrıda bulundu.

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Avrupa Parlamentosu (AP), geçen ay Türkiye'de tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması için Ankara'ya çağrı yapan karar tasarısını kabul etti.

AP kararında, Türk makamlarından yargı sürecinin hızla sonlandırılıp Yunan askerlerinin serbest bırakılarak ülkelerine dönmelerinin sağlanması istendi. Yedi oya karşı 607 oyla alınan kararda AP milletvekilleri ayrıca yasal sürecin titizlikle takip edilip, uluslararası hukukta güvence altına alınmış insan haklarına saygılı olunması konusunda Türkiye'ye çağrıda bulundu. Oylamada 18 parlamenter ise çekimser kaldı.

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies sınır karakolunda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart'ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti. Sınır askerlerince gözaltına alınan Mitretodis ve Kouklazis, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı. Askerler savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde casusluk suçlamasını reddetmiş ve Meriç Nehri yakınlarında kötü hava koşulları nedeniyle yollarını kaybederek sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunmuştu.

Karte Grenze Griechenland Türkei TUR

İlişkilerdeki gerginliği tırmandırmıştı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle gerilen Ankara-Atina ilişkilerinde tansiyon, Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerinin casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başlanmasıyla daha da yükselmişti.

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın alanlarda yapılan gösterilerde askerlerin serbest bırakılması istenirken,. Atina da Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'den destek talebinde bulunmuştu.

Mart ayında Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sırasında yayımlanan bir bildiri ile Avrupalı liderler Türkiye'deki AB vatandaşlarının tutukluluklarından duydukları "ciddi endişeyi" dile getirmişti. AB liderleri, aralarında iki Yunan askerin de bulunduğu bu kişilerle ilgili konuların AB üyesi devletlerle kurulacak diyalogla çözülmesi için çağrıda bulunmuştu.

Avrupa Komisyonu'nun Salı günü yayımladığı yıllık Türkiye raporunda da tutuklu iki Yunan askeri konusunda duyulan “kaygı” dile getirilmişti.

DW,dpa/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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