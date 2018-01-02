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AVRUPA

AP vekilinden Türkiye açıklaması: Laf değil icraat zamanı

Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin Grup Başkanı olan Manfred Weber, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Almanya'ya yönelik açıklamalarını değerlendirerek, "Laf değil, icraat zamanı" dedi.

DW Conflict Zone Türkei - Gast Manfred Weber (DW)

Alman Hristiyan Sosyal Birlik Partili Avrupa Parlamentosu milletvekili Manfred Weber, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye-Almanya ilişkilerine dair olumlu mesaj veren açıklamalarını değerlendirdi. Avrupa Parlamentosu'nda muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin Grup Başkanı olan Weber, parlamentoda yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu'nun gerginliğin azalması yönündeki açıklamalarını somut adımların izlemesini talep etti. Weber, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın, hükümetinin Almanya ile partnerliğe dönmek istediğini açıklaması, cesaretlendirici bir işaret. Ancak laf değil, icraat zamanı" dedi.       

Weber, "Hukukun üstünlüğü, düşünce özgürlüğü ve AB'ye karşı saldırılar geçen yıl Türk hükümeti ile olan ilişkilere damgasını vurdu. Son haftalarda Türk yargısının bağımsız olmadığını gösteren çok sayıda olay öne çıktı" dedi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya ile ilişkilere dair olumlu mesajlarının Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan kaynaklandığını savunmuştu.

Özdemir, "Türk Dışişleri Bakanı Türk yargısının bağımsız olduğu yönündeki lafları bir kenara bırakıp, sadede gelmeli: Türk devletinin ekonomik durumu kötü ve siyasi ve ekonomik açıdan yalnızlaşan ülkeyi gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlayabilmek için ülkenin acilen Alman turistlere, Alman yatırımcılara ihtiyacı var" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte, Almanya ve Türkiye'nin ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu belirtmişti. Alman turistlere Türkiye'de tatil yapmaları çağrısında bulunan Çavuşoğlu, Türklerin Almanları geleneksel anlamda "iyi dost" olarak gördüğünü kaydetmişti. Çavuşoğlu, "Devletler ve hükümetler arasında görüş ayrılıkları hatta sorunlar yaşanabilir. Ancak bu halklarımız arasındaki ilişkileri etkilememelidir" diye konuşmuştu.

DPA, HT/ÖA

© Deusche Welle Türkçe

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