Anket: AfD, Sosyal Demokratların önüne geçti | ALMANYA | DW | 19.02.2018

Alman Bild gazetesinin Insa kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine olan destek bir puan artarak yüzde 16'ya yükseldi. Buna göre şu an AfD'ye olan destek, Sosyal Demokratlara olan destekten daha fazla. Anket, Hristiyan Birlik partileri ile koalisyona hazırlanan Sosyal Demokrat Parti'ye olan desteğin yüzde 15,5'e gerilediğini gösteriyor.

Ankette birinci sırada Hristiyan Birlik Partileri yer alıyor. CDU ve CSU'ya desteğin yüzde 34 seviyesinde olduğu görülüyor. Dördüncü sırada yüzde 13 ile Yeşiller, beşinci sırada yüzde 11'le Sol Parti var.

16- 19 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete Almanya genelinde 2040 kişi katıldı. Ancak uzmanlar bu çaptaki kamuoyu araştırmalarının yüzde 3'e kadar yanılma payının bulunduğuna dikkat çekiyor.

Araştırma şirketi Forsa'nın aynı gün yayınladığı anket ise farklı sonuçları ortaya koyuyor. 2501 kişinin katıldığı ankete göre Hristiyan Demokratlar yüzde 34 ile birinci, Sosyal Demokratlar ise ikinci büyük parti konumunda. RTL ve n-tv televizyon kanallarında yayınlanan anket sonuçları Sosyal Demokratların yüzde 16 ile sağ popülist parti AfD'nin üç puan önünde olduğunu gösteriyor.

Forsa şirketinin anketinde "Başbakan kim olsun istersiniz?" sorusu da yöneltildi. Soruya katılımcıların yüzde 47'si Angela Merkel, yüzde 16'sı ise SPD lideri Schulz'un koltuğu devretmek istediği Andrea Nahles cevabını verdi. SPD, yeni parti genel başkanını 22 Nisan'da yapılacak kongrede seçecek.

DW/ NS,ÖA

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