 Anket: Çoğunluk Türkiye′ye silah ihracatına karşı | ALMANYA | DW | 29.05.2018

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ALMANYA

Anket: Çoğunluk Türkiye'ye silah ihracatına karşı

Almanya’da yapılan bir anket, katılımcıların önemli çoğunluğunun NATO müttefiki Türkiye'ye silah ve askrei teçhizat ihracatına karşı olduğunu ortaya koydu.

Küstenschutzboot für Saudi-Arabien (picture alliance/dpa/S. Sauer)

Almanya'da yapılan bir ankete göre çoğunluk, Alman silahlarının ve savunma sanayi ürünlerinin ihraç edilmesine karşı çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 64'ü silah satışına karşı olduklarını belirtirken, katılımcıların yüzde 80'i de özellikle savaş ve kriz bölgelerine silah satılmasını istemiyor.

Kiliseler, kalkınma örgütleri, kültür ve spor dünyasından temsilcilerin oluşturduğu Barış Hareketi tarafından kamuoyu araştırma şirketi YouGov'a yaptırılan ankette, özellikle Türkiye'ye yapılan silah ihracatına muhalefet yüksek çıktı. Katılımcıların yüzde 83'ü NATO üyesi Türkiye'ye silah ve askeri teçhizat satılmasına karşı çıkıyor.

Alman hükümetine çağrı

Barış Hareketinden Max Weber anket sonuçlarının Alman hükümetine "silah ihracatını sınırlandırması ve bunun ilk adımı olarak savaş ve kriz bölgelerine silah satışını durdurması" yönünde bir çağrı anlamına geldiğini belirterek, hükümeti "silah ihracatı ve modernizasyon lisanslarına Hermes kredileriyle güvence vermekten vazgeçmeye" çağırdı.

16-18 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden yapılan ankete 2 bin 206 kişi katıldı.

Barış Mümkün bayrak koşusunun son durağı Berlin olacak

"Barış Mümkün" bayrak koşusunun son durağı Berlin olacak

Silah ticaretine karşı bayrak koşusu

Barış Hareketi federal hükümetin silah ihracatı politikalarını protesto etmek amacıyla "Barış Mümkün" adlı bir de bayrak koşusu düzenliyor. 21 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki Oberndorf'da silah üreticisi Heckler&Koch şirketinin önünden başlayan bayrak koşusuyla, federal hükümete yönelik taleplerin yer aldığı bildiri, Berlin'e kadar taşınacak. 2 Haziran'da Berlin'e ulaştırılması beklenen bildirinin ardından bir miting düzenlenmesi planlanıyor.

DW,AFP/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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