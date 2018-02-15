 Ankara′dan ″yabancı terörist″ protokolüne onay | AVRUPA | DW | 19.02.2018
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AVRUPA

Ankara'dan "yabancı terörist" protokolüne onay

Yabancı terörist savaşçılar ile mücadele için Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ek protokol Türkiye tarafından resmen onaylandı. Türk hükümeti protokolün onay belgesini Avrupa Konseyi'ne iletti.

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Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi'ne Ek Protokol, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yabancı terörist savaşçılar konusunda 2014 yılında kabul ettiği bir kararın Avrupa ülkelerinin yasal mevzuatına aktarılması amacıyla 2015 yılında Avrupa Konseyi tarafından hazırlanıp imzaya açılmıştı.

BMGK kararının ardında çok sayıda ülkeden binlerce kişinin Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren radikal dinci terör örgütlerine katılması yatıyor.

Ek protokolle, terör amaçlarıyla yabancı ülkelere seyahat edilmesi, bu seyahatler için finansman sağlanması ve seyahatlerin kolaylaştırılması ve organize edilmesi bundan böyle ceza mevzuatlarında suç sayılacak. Ek protokol, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşlarının terör örgütlerine katılmaları ve terör eğitimi almalarının da, henüz yapılmamışsa, ceza mevzuatlarına suç olarak eklenmesini öngörüyor.

Ek protokol "terörizm amacıyla bir derneğe veya gruba katılmak" kavramını "derneğin veya grubun terörist suçlarından birini veya daha fazlasını işlemek veya işlenmesine katkıda bulunmak amacıyla derneğin veya grubun faaliyetlerine katkıda bulunmak" olarak tanımlıyor.

Avrupa Konseyi binası

Avrupa Konseyi binası

"Terörizm eğitimi almak" kavramı "terörizm suçunun işlenmesine ortak olmak veya katkıda bulunmak patlayıcı, ateşli silah, diğer silahlar veya sağlığa zararlı veya tehlikeli maddeler yapma veya diğer metodlar veya teknikler hususunda bir diğer kişiden bilgi veya uygulama becerileri dahil olmak üzere eğitim almak" olarak niteleniyor.

"Terörizm amaçlı seyahat"

"Terörizm amacıyla yurtdışına seyahat etmek" ise "bir terör suçunu işlemek veya işlenmesine katkıda bulunmak veya terör eğitimi vermek veya almak amacıyla seyahat eden bir kişinin milliyetinden veya ikamet yerinden farklı bir devlete seyahat etmesi" şeklinde açıklanıyor.

Ek protokol, taraf olan devletlere "bir kişinin terörizm amacıyla yurtdışına seyahat etmesini kısmen veya tamamen mümkün kılacak maddi kaynağı, maddi kaynağın kısmen veya tamamıyla bu amaçla kullanılmasının amaçlandığını bilerek herhangi bir şekilde sağlama veya toplamasını" suç olarak tesis etme yükümlülüğü de getiriyor.

Ek protokol, yabancı terörist savaşçılar konusunda Avrupa Konseyi üyesi devletler arasında bilgi değişiminde bulunulması ve 7/24 faaliyet göstermek üzere "temas noktaları" oluşturulmasını da öngörmekte. Bu bölüm ek protokole büyük ölçüde Ankara'nın önerisi üzerine eklendi.

2015 yılında imzaya açılan ek protokol 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye'yle birlikte ek protokol bugüne kadar 41 Avrupa ülkesi tarafından imzalandı. Ek protokolü onaylayıp yürürlüğe koyan ülke sayısı ise 11 (Arnavutluk, Bosna, Danimarka, Fransa, İtalya, Letonya, Monako, Karadağ, Moldova, Çekya, Türkiye).

Kayhan Karaca / Strassbourg

© Deutsche Welle Türkçe

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