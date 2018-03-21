Ankara′dan Merkel′e Afrin tepkisi | TÜRKİYE | DW | 21.03.2018

Ankara, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Afrin harekatıyla ilgili sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in sözlerinin "gerçekten uzaktan", "dezenformasyona dayalı" olduğu belirtilerek kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatıyla "meşru müdafaa hakkını" kullanmayı ve Afrin'i "teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeyi" hedeflediği bildirildi. Dışişleri "Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz" dedi.

Afrin'de "PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlike sözkonusu değildir" denilen açıklamada, "Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye’de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Merkel parlamentodaki konuşmasında Afrin'e değindi

Merkel Çarşamba günü Federal Meclis'te yaptığı konuşmada "Türkiye'nin güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine karşın Afrin'de olanlar; binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez" dedi. Merkel, "Bunu da en sert şekilde kınıyoruz" sözlerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya yönelik açıklama yapıldığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre iki lider telefon görüşmesine Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılık teyit edildi. Ayrıca, görüşmede "teröre karşı ortak mücadelenin" önemine de değinildiği kaydedildi.

DW/GY,EC

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