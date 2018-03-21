 Ankara′dan Merkel′e Afrin tepkisi | TÜRKİYE | DW | 21.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Ankara'dan Merkel'e Afrin tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Merkel'in Afrin harekatını kınayan sözlerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

Ankara, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Afrin harekatıyla ilgili sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in sözlerinin "gerçekten uzaktan", "dezenformasyona dayalı" olduğu belirtilerek kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatıyla "meşru müdafaa hakkını" kullanmayı ve Afrin'i "teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeyi" hedeflediği bildirildi. Dışişleri "Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz" dedi.

Afrin'de "PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlike sözkonusu değildir" denilen açıklamada, "Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye’de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Merkel parlamentodaki konuşmasında Afrin'e değindi

Merkel parlamentodaki konuşmasında Afrin'e değindi

Merkel Çarşamba günü Federal Meclis'te yaptığı konuşmada "Türkiye'nin güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine karşın Afrin'de olanlar; binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez" dedi. Merkel, "Bunu da en sert şekilde kınıyoruz" sözlerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya yönelik açıklama yapıldığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre iki lider telefon görüşmesine Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılık teyit edildi. Ayrıca, görüşmede "teröre karşı ortak mücadelenin" önemine de değinildiği kaydedildi.

DW/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yasama döneminin ilk hükümet açıklamasında Türkiye'nin Afrin operasyonuna da değindi. Merkel, operasyonu kınadı. (21.03.2018)  

Ahmet Türk: Afrin operasyonu yüzyıllarca sürecek nefret getirir

Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkiye'nin olası bir Afrin operasyonunun "yüzyıllarca sürecek bir kin ve nefrete neden olacağını" savundu. Türk, böyle bir müdahalenin sonuçlarının "çok ağır olacağını" söyledi. (17.01.2018)  

Türkiye Afrin’de ne yapacak?

Pazar günü Afrin'e bayrağını çeken Türkiye bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Suriye’yi yakından takip eden uzmanlar, Türkiye'nin bölgeden kısa sürede çıkmayacağı konusunda hemfikir. (20.03.2018)  

Benzer içerik

Bundestag - Angela Merkel gibt Regierungserklärung ab

Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama 21.03.2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yasama döneminin ilk hükümet açıklamasında Türkiye'nin Afrin operasyonuna da değindi. Merkel, operasyonu kınadı.

Türkische Armee rückt in Afrin ein

Alman siyasilerden Türkiye’ye Afrin tepkisi 20.03.2018

Alman Federal Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin meclis grup başkanları Türkiye’nin Afrin’deki harekâtını sert bir dille eleştirerek Berlin’den net bir tutum takınmasını istedi.

Bonn Protest von Kurden gegen türkische Militäroffensive in Syrien

Frankfurt’ta SPD binasında Afrin protestosu 21.03.2018

Almanya'nın Frankfurt kentinde Türkiye'nin Afrin'e yönelik müdahelesini protesto eden göstericiler Sosyal Demokrat Parti'nin binasına girerek pankart astı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei - Newrozfest in Diyarbakır (DW/K. Konuksever )

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

Birçok farklı yerde yapılan Nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Kent sakinleri ve kent dışından gelen on binlerce kişi Bağlar ilçesindeki Nevruz kutlamalarına katıldı.  

FOTO-GALERİ

default

Sanatta otoportreden selfie çağına

Otoportreler akıllı telefonlar aracılığıyla bulunmadı. Otoportrelerin ustalarının, yüzyıllar boyunca bu tekniği nasıl geliştirdiğine gelin bir göz atın. 