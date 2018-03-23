 Ankara′dan Kandil mesajı: Her an her şey olabilir | TÜRKİYE | DW | 04.06.2018

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TÜRKİYE

Ankara'dan Kandil mesajı: Her an her şey olabilir

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türk ordusunun PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine girebileceğini söyledi.

Türkei Panzer vor syrischer Grenze bei Afrin (Getty Images/AFP/B. Kilic)

Ankara'da düzenlenen 65'nci hükümetin son bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk ordusunun Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'na girebileceğini belirterek "Her an her şey olabilir" dedi.

Açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son günlerde Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlara değinen Bozdağ, örgütün merkezinin bulunduğu Kandil bölgesine de harekat düzenlenebileceğini belirtti.

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde 11 ayrı noktada birliğinin olduğunu belirten Bozdağ, "Kandil’den ve Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye PKK’lı teröristlerin geçişini önlemek ve Türkiye’ye yönelik terör tehditlerini Türkiye’nin sınırları dışında etkisiz hale getirmek için oradalar" dedi.

Bozdağ Kandil'e yönelik operasyon ihtimaliyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye hem Türkiye'nin içinde, hem de Türkiye'nin dışında Türkiye'ye dönük bütün tehditleri kaynağında imha etme kararlılığındadır. Artık taarruz politikasını hem içeride hem de dışarıda uygulama kararlılığındayız, uyguluyoruz da. Orada da teröristlerin inine girmeye devam ediyoruz. Tabii Kandil'in terör örgütünün bir merkezi olduğunu bilmeyen yok. Oradan Türkiye'ye terör ihraç edildiğini de hepimiz biliyoruz ve Türkiye'deki terörün oradan yönetildiğini de biliyoruz. Kandil'e daha önce defalarca operasyon Türkiye yaptı, bundan sonra da Kandil dahil Türkiye'ye dönük her türlü teröristin ve terör tehdidinin olduğu yere Türkiye'nin operasyon yapma hakkı mahfuzdur. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir."

Türkiye geçen Ocak ayında Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrolünde olan Afrin'e yönelik kapsamlı bir kara harekatı düzenlemiş ve kentin kontrolünü ele geçirmişti. Ankara, YPG'yi PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak görüyor ve sınırlarına yerleşmesini kabul etmiyor.

DW,AP/GY JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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