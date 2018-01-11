Ankara'dan Anayasa Mahkemesi kararına tepki

Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında uzun tutukluluk koşullarının hak ihlali yarattığına yönelik kararına Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

13. ve 26. İstanbul ağır ceza mahkemeleri tarafından da reddedilen kararla ilgili olarak Bozdağ, Twitter paylaşımında "Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir" dedi.

"Alpay ve Altan kararlarının Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibaret olduğunu" savunan Bozdağ, "Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruların hak ve özgürlükler bakımından önemli bir yargısal güvence olduğunu belirten Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin "anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamayacağını" kaydetti.

Ancak Anayasa Mahkemesi kararının 13. ve 26. İstanbul ağır ceza mahkemeleri tarafından bozulmasına tepki var. Mehmet Altan'ın avukatı Veysel Ok, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AYM kararının herkes için bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, ağır ceza mahkemesi kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz de AYM'nin attığı tweeti paylaşarak, "Ağır Ceza'nın tek yapabileceği, ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Bu da sadece ve sadece 'tahliye' anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile geçen Temmuz ayında tahliye olan Turhan Günay'ın bireysel başvurularını bugün karara bağlayarak hak ihlali olduğuna hükmetmiş, tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar vermişti.

Gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay yaklaşık 15 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ise dokuz ay tutuklu kaldıktan sonra Temmuz 2016’da tahliye edilmişti. AYM hak ihlali kararını 6'ya karşı 11 oyla almış, bu karar tutuklu bütün gazeteciler için tahliye yolunun açılması umudunu doğurmuştu.

Ancak 13. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay hakkında, 26. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi de Mehmet Altan'a tahliye yolunu açan kararı reddetti. Her iki mahkeme de kararın kendilerine tebliğ edilmediğini belirterek Altan ve Alpay'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

DW/HS/GA

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