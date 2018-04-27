Ankara'dan ABD'ye F-35 mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını iptal etmesi halinde Washington yönetimine karşılık verileceğini söyledi.

CNN Türk televizyonu yayınında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri alımı ve ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulamak istemesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Her şeyden önce bir ülkenin başka ülkeyle ilişkileri üçüncü bir ülke tarafından bu şekilde sorgulanmaz. 'Ben büyük ülkeyim, istediğimi yaparım' dersen bunun karşılığına da hazır olman gerekiyor. Artık tek kutuplu dünya bitti. ‘Ben süper gücüm, herkes benim kanunuma uyacak’ diye bir şey yok. BM var, uluslararası örgütler var. Oralardan bir karar çıkarsa herkes uyar. Ama bir ülkenin aldığı karara ben uymak zorunda değilim. Dolayısıyla ABD’nin bize yaptırım uygulaması mantıksız ve yanlış" dedi.

Türkiye-Rusya arasındaki S-400 anlaşması NATO'da tepki yarattı.

Türkiye'nin de böyle bir durumda ABD'ye cevap vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin böyle bir aşamaya gelinmesini arzu etmediğini vurguladı. F-35'lerin satışı konusuyla ilgili bir soru üzerine Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir yanıtımız olacağını ABD'ye de söyledik. Brüksel'de göreve yeni başlayan ABD Dışişleri Bakanı'na söyledim. En son NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı’na da söyledim. Gelecek hafta içinde bir tarih önerdiler, biz de kendilerine 11’i Cuma günü, Londra öncesi. Ve 15’inde Cumhurbaşkanımızın Londra’da programı bitiyor. 16’sını önerdik. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bu ziyaretimiz olur. Daha önce ön mutabakat sağladığımız yol haritasının onaylanması anlamında ABD’lilerin de kararlı olduğunu gördük. Ve hemen döner dönmez davet geldi. Ortak adımlar ilişkilerimizin normalleşmesine de vesile olabilir ama ABD’den de bizim beklentilerimiz var."

F-35 uçakları birçok gelişmiş ordunun hava kuvvetleri envanterinde bulunuyor

Reuters'in haberine göre ABD Temsilciler Meclisi'nin silah ambargosu savunma bütçesi tasarısında Türkiye'ye silah satışının durdurulması önerisi yer aldı. 717 milyar dolarlık savunma bütçesinde Türkiye'ye geçici bir süre silah satışının tümüyle durdurulması öngörülüyor. ABD Silahlı Hizmet Komitesi'nin gelecek hafta konuyu gündemine alması bekleniyor.

Rusya'yla vizeler kaldırılacak

Rusya ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, Rusya ile vizelerin kaldırılacağını söyledi. Ardından pasaportsuz seyahat görüşmelerine tekrar başlanacağını belirten Çavuşoğlu, "Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler. Önce vizeleri kaldıralım sonra kimlikle geliş gidişler nasıl olacak bunları görüşürüz" dedi.

Brunson davası

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla tutuklanan kısa bir süre önce yargılanmasına başlayan ABD'li rahip Andrew Brunson'un durumuna da değindi. Çavuşoğlu, ABD'nin Brunson'un serbest bırakılması talebiyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Hükümet serbest bıraksın' diyor. Benim elimde mi? Yargının vereceği bir karar. Ortada bir iddianame varken, ‘bu doğru değil’ demek… Neye göre doğru değil diyorsunuz?"

Almanya'nın da Türkiye'de tutuklu olan Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasını istediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Alman Bakan ile görüştük. Beş vatandaşımız var diyor Türkiye’de tutuklu. Dedim ki, ‘Almanya’da Türkiye’den gidip de tutuklu sayısı kaç biliyor musunuz’ dedim. 2 bin civarında. Her bir vatandaşımla ilgili problem yaşamaya başlasam, sizin vatandaşlarınız olunca suçsuz oluyor, bizim vatandaşlar olunca suçlu oluyor öyle mi? Bir vatandaşınız olabilir. Son zamanlarda moda şu. Gazetecileri ajan olarak kullanmak… Bakıyorsunuz din adamlarıyla ilgili oluyor… Gizli servisler tarafından insanların kullanıldığını görüyoruz. Ortaya çıktığında daha kolay kurtarırız anlayışı var. Bu doğru değil, suç işleyen kimse kanunlara tabi olmak zorunda. Kimse muaf değil ve dokunulmazlığı yok" diye konuştu.

rtr, HT/GY

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