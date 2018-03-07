Ankara′da radyoaktif madde ele geçirildi | TÜRKİYE | DW | 19.03.2018

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, Ankara'da değeri 70 milyon doların üzerinde olan 1 kilo 441 gram ağırlığında "kaliforniyum" isimli radyoaktif element ele geçirildi.

Polisin istihbarat çalışması sonucu tespit edilen kaliforniyum elementinin gümrük işlemine tabi tutulmadan Türkiye'ye getirildiği ve Ankara'da satışa sunulacağı belirlendi. Maddenin Ankara'da satıldıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılacağı kaydedildi.

Kaliforniyum maddesinin muhafaza edildiği araç, Pursaklar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda durduruldu ve araçtaki nükleer maddeye el kondu.

Kaliforniyum maddesi dünyada sadece ABD ve Rusya tarafından üretiliyor. Stratejik ve kullanımı limitli olan madde, nükleer araştırmalarda, füze yapımı ve reaktörlerde, yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde, altın ya da gümüş arama çalışmalarında, nötron kaynağı olarak kullanılıyor. Maddenin insanlarda iskelet dokudaki biyobirikiminin kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozduğu tespit edildi.

Kaliforniyum dünyadaki en pahalı maddelerden biri. Doğada bulunmayan element, sentetik olarak üretiliyor. Element ilk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi'nin Berkeley'deki laboratuvarında üretildi. Adını, keşfedildiği Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya eyaletinden alıyor.

DHA,dpa/BW/GY

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