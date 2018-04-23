Ankara'da muhalefetin aday çıkarma mesaisi

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken genel seçimi için muhalefet cephesinde yaşanan yoğun trafik tüm hızıyla sürüyor. CHP'li 15 vekilin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesini sağlayarak İYİ Parti'nin seçime girmesinin önündeki tüm engelleri kaldıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkarması yönündeki girişimleri sonuçsuz kaldı. Bu konuda Meral Akşener'i ikna edemeyen Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için bugün CHP yönetimiyle olağanüstü toplantılar gerçekleştirecek.

TBMM'deki grup toplantısının ardından CHP Parti Meclisi'ni toplayacak Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı için Anadolu Üniversitesi eski rektörü ve Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bir dönem dışişleri bakanlığı ve Ankara büyükşehir belediye başkanlığı görevi de yapmış olan Murat Karayalçın, Türkiye'nin eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel ailesinin damadı olarak bilinen ve 2007'den beri mecliste CHP milletvekili olarak görev yapan İlhan Kesici ve CHP'nin genel başkanlığı için parti içinde yarışan Yalova milletvekili Muharrem İnce isimleriyle ilgili partililerin fikirlerini alması bekleniyor.

CHP kulislerinde bu listenin ikiye düşürüldüğü, Muharrem İnce ve Yılmaz Büyükerşen isimleri üzerinde durulduğu ama İlhan Kesici isminin de yeniden değerlendirmeye alınabileceği konuşuluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu

Gül aday olacak mı?

Peki CHP adayını belirleyip neden bekleyecek? Bu konuda da siyaset kulislerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun muhalefet liderleriyle yapacağı görüşmelere işaret ediliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile başlattığı liderler turunu bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le sürdürecek.

Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı için günlerdir yaptığı ısrarını bir de yazılı olarak duyurunca, Karamollaoğlu ile görüşmesinde gündem cumhurbaşkanlığı için ortak adaydan çok, milletvekili seçimi için ittifak ve seçim güvenliği konuları olacak. CHP'nin muhalefet cephesinin ittifakla milletvekili seçimine girmesi ve böylece Saadet Partisi, İYİ Parti ve HDP'nin olası baraj riskinin bütünüyle ortadan kalkması yönündeki önerisi Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinde konuşulacak. Ancak CHP'nin bu önerisine henüz net bir yanıt verilmiş değil. Saadet ve İYİ Parti yetkilileri "CHP'li ve HDP'li geniş ittifaktan öte Saadet ve İYİ Parti'li ikili ittifak olabilir" diyor.

Saadet Partisi yetkililerinin verdiği bilgiye göre Temel Karamollaoğlu, Çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret edecek. Abdullah Gül'ün, muhalefetin cumhurbaşkanlığı için çatı aday olacağı yönündeki tartışmalara da bu ziyarette son verilmesi bekleniyor. Saadet Partisi yetkilileri, ziyaretin bir çeşit "nezaket ziyareti" olacağını vurguluyor, ama Gül'ün adaylığı konusunda herhangi bir gelişme olmadığına da vurgu yapıyor.

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının Temel Karamollaoğlu olacağı bilgisi de Ankara'da siyaset kulislerine yansımış durumda. Partilerdeki görüşme trafiği ve karar süreci tamamlanır tamamlanmaz da muhalefetin cumhurbaşkanlığı konusunda birbirini izleyen açıklamalarla kamuoyunun karşısına geçmesi hesaplanıyor.

Öte yandan YSK seçim takvimi taslağını siyasi partilere gönderdi. CHP'liler taslak takvime göre partilerin ittifak konusunda 3 Mayıs'a, cumhurbaşkanı adaylığı için de 15 Mayıs'a kadar süre olduğunu belirtiyor ve bu sürede muhalefetteki görüşmelerin süreceğine vurgu yapıyor.

Hilal Köylü / Ankara

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