 Ankara: Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak | TÜRKİYE | DW | 02.04.2018
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TÜRKİYE

Ankara: Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak

Ankara, Şubat 2015'teki Şah Fırat operasyonu ile Suriye Eşmesi köyüne taşıdığı Süleyman Şah Türbesi'ni yeniden eski yerine taşıyacağını açıkladı.

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Şubat 2015'te yapılan ve Şah Fırat adı verilen operasyonla Suriye'nin Karakozak köyünden, Türkiye sınırına daha yakın bir noktada olan Suriye Eşmesi köyüne taşınan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu hakkında açıklamada bulundu.

Işık, TRT Haber'de katıldığı programda "Zamanlamasını bilemem ama eninde sonunda Süleyman Şah eski yerine taşınacaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım da geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun Suriye'deki işler yoluna girdikten sonra aynı yerde tekrar faaliyete geçeceğini" söylemişti. Yıldırım, türbenin kısa vadede güvenlik sebebiyle boşaltıldığını, Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun yerinin Türkiye'nin mülkü olduğunu ifade etmişti.

Daha önce iki kez yer değiştirdi

Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı olan türbe ve karakol, bölgedeki IŞİD tehdidi nedeniyle 22 Şubat 2015'te Suriye Eşmesi köyüne taşınmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Şubat 2015'te operasyonla ilgili yapılan açıklamada, türbenin daha önce Caber Kalesi eteklerinde bulunduğuna ve 1975 yılında baraj inşaatı nedeniyle Karakozak'a taşındığına işaret edilmişti.

Ankara, türbenin taşınmasına Türkiye tarafından terör örgütü kabul edilen PKK'nın Suriye kolu olarak görülen PYD'nin de yardımcı olduğu yönündeki açıklamaları yalanlamıştı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın ve iki askerinin naaşlarının bulunduğu türbe, 1921’te Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması ve 1923 tarihli Lozan Anlaşması gereğince Türkiye toprağı olarak kabul edilmişti.

DW/CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe

 

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