 Ankara- Berlin hattında kampanya gerilimi | TÜRKİYE | DW | 14.06.2018

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TÜRKİYE

Ankara- Berlin hattında kampanya gerilimi

AKP seçim kampanyası videolarında bazı Alman siyasetçilerin teröre destekle suçlanması, Merkel hükümetinin tepkisine yol açtı. Rahatsızlık Ankara’ya iletildi. AKP Milletvekili Yeneroğlu ise eleştirileri geri çevirdi.

Symbolbild Flagge Verhältnis Türkei Deutschland (Imago/Chromeorange/M. Schroeder)

AKP tarafından Almanya'da Türk seçmenlere yönelik hazırlanan propaganda videoları Alman hükümetinin tepkisine yol açtı. DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, AKP videolarında bazı Alman siyasetçilerin Türkiye karşıtlığıyla, teröre destek vermekle suçlanması, Berlin'i harekete geçirdi. Duyulan rahatsızlık diplomatik kanallar aracılığıyla hem Türk Dışişleri'ne hem de AKP'li siyasetçilere ilettildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, DW Türkçe'nin konuyla ilgili sorusuna yazılı olarak "AKP'nin seçim kampanyası videolarındaki suçlamaların tamamıyla asılsız olduğu tümüyle aşikar. Konuyu Türk tarafının da gündemine getirdik, tutumumuzu net bir şekilde aktardık” yanıtını verdi. 

Videolarda ne yer alıyor?

"Oyunu gör oyunu ver” sloganıyla hazırlanan AKP seçim videolarında, Alman siyasetçiler Türkiye karşıtlığıyla terör örgütlerine arka çıkmakla suçlanıyor.

Bu videolarından birinde Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un geçen ay Türkiye'de AB Bakanı Ömer Çelik'in yanı sıra farklı muhalefet partilerinin temsilcileriyle de bir araya geldiği ziyarete atıfta bulunuluyor. Videoda, Roth'un İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşmesinde "Kürt seçmene seslendiği”, seçimlerde "İYİ Parti'yi adres gösterdiği” iddia ediliyor.

Bir diğer video ise Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow ile ilgili. Videoda, Sol Partili Ramelow'un "PKK'ya ve Türkiye'ye karşı illegal eylemlere destek verdiği” iddia ediliyor. Bu suçlamaları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir, "Bilelim hasma karşı koymasını” sözleri ve "Oyunu gör oyunu ver” sloganı izliyor.

Yeneroğlu: Kışkırtmadan söz edilemez

AKP Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, Almanya'da tepkiye yol açan videolara ilişkin soruları yanıtladı.

Deutschland Mustafa Yeneroglu zu Gast bei Maybrit Illner

Mustafa Yeneroğlu

"Kampanya videolarıyla Almanya'da yaşayan Türklerin Alman siyasetçilere karşı kışkırtıldığı değerlendirmesi için ne diyorsunuz?” sorusuna Yeneroğlu, "Thüringen Başbakanı Ramelow PKK'ya açıkça destek vermekten çekinmiyor. Söz konusu olan seçim kampanyasına uyarlanmış bir içerik bu nedenle tabii ki biraz daha sert ifade edilmiş olabilir ama kışkırtmadan söz edilemez. Bu videoları izledim, belirli yerlerde değişiklik yaptırdım ama içerikler son derece makul nitelikte” yanıtını verdi. 

Berlin'de büyük tepkiye neden olan Bakan Michael Roth ile ilgili video konusuna da değinen Yeneroğlu, "Sayın Roth'un Türkiye'de yaptığı açıklama bizim görüşümüze göre yabancı siyasetçilerin seçim süreçlerinde takınması gereken tarafsızlık ile örtüşmüyor” görüşünü kaydetti.

Türk-Alman dostluğunu güçlendirmek için siyasete girdiğini ancak kişisel olarak da bazı konularda hayalkırıklığı ifad eden Yeneroğlu, "Türkiye muhakkak ki eleştirilebilir, bununla bir sorunum yok. Ancak mütemadiyen Türkiye'nin hassasiyetleri ile güvenliğinin hiçbir şekilde önemsenmediği hissiyatını yaşatırsanız, bu tür şeylere de katlanmak zorunda kalırsınız” diye konuştu.

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

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