Ankara: AP′nin kararı yok hükmünde | TÜRKİYE | DW | 08.02.2018

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Perşembe günü kabul edilen "Türkiye’de Mevcut İnsan Hakları Durumu" başlıklı kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'nin kararının, "terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları anlamaktan uzak" olduğu belirtildi. Kararın, "salt eleştiri amacıyla" alındığı ve "dayanaksız iddialardan ibaret" olduğu bildirildi.

Açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'nin anayasal düzeni ve demokratik meşru hükümetinin hedef alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin varlığına ve milletimizin demokratik yaşam hakkına yönelik tehditlerin tamamen bertaraf edilmesi için gereken Olağanüstü Hal (OHAL) gibi etkin tedbirleri almak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ödevi ve en doğal hakkıdır. Esasen OHAL, sadece ülkemizin başvurduğu bir yöntem olmayıp, milli güvenlik mülahazalarıyla bazı AB üyesi diğer ülkelerce de tatbik edilmiştir."

Bakanlık ayrıca, AP'nin kararında bahsedilen tutuklu gazeteciler, milletvekilleri ve insan hakları savunucuları hakkındaki adli soruşturmaların mesleklerini icra sebebiyle başlatılmadığını belirtti.

"Karar yok hükmündedir"

AP'nin Afrin harekâtıyla ilgili yaptığı çağrıya da yanıt verildi. Bakanlık, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde yürüttüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye’nin bölgesinde büyük bir özveriyle yürüttüğü terörle mücadeleye yönelik eleştiriler, AP içindeki bazı unsurların esasen bu mücadelenin Avrupa için de taşıdığı hayati önemi anlama kapasitesinden yoksun olduğunu göstermektedir. Kendi binasında terör örgütünün paçavralarının asılmasına izin veren AP'nin böyle bir karar alması esasen şaşırtıcı değildir ve ülkemizin ve Türk halkının, inandırıcılığını çoktan yitirmiş olan AP'yi artık kale alamamaktaki haklılığının açık göstergesidir. Dolayısıyla söz konusu karar bizim için yok hükmündedir."

AP'nin aldığı karar

AP'de Perşembe günü yapılan oylamada "Türkiye'de İnsan Haklarının Mevcut Durumu" başlıklı karar tasarısı büyük oy çoğunluğuyla kabul edildi. Kararda temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığındaki “kötüleşme” için “çok kaygı verici” ifadelerinin kullanıldı.

Terörün Türkiye için “tehdit” oluşturduğu kabullenilmekle birlikte, “geniş kapsamlı” terörle mücadele yasalarının “ifade özgürlüğü haklarını kullanan vatandaşlar ve medyayı cezalandırmak için kullanılmaması” istendi. Afrin operasyonuna karşı çıkan gazeteci, aktivist, doktor ve sıradan vatandaşların tutuklanması kınandı.

AP'deki oturumda, Afrin operasyonu hakkında verilen değişiklik önergesi de oy çokluğuyla kabul gördü. Söz konusu önergede, Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu bu bölgedeki askeri müdahalenin insani sonuçları konusunda ciddi kaygı duyduğu" ve "orantısız eylemlerin devamına karşı uyardığı" belirtildi.

AP kararında ayrıca, 2002 yılından bu yana AB terör örgütleri listesinde olduğu hatırlatılan PKK’ya silah bırakma çağrısı yapılmakla birlikte, “Kürt sorununa adilane çözüm için” Ankara ve PKK’nın “müzakere masasına dönmeleri” de istendi.

DW/GY,CÖ

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