 Ankara: ABD ile Menbiç konusunda anlaşma sağlandı | TÜRKİYE | DW | 04.06.2018

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TÜRKİYE

Ankara: ABD ile Menbiç konusunda anlaşma sağlandı

Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının Washington'da yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Ankara, Menbiç'le ilgili bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu

Mevlüt Çavuşoğlu ve Mike Pompeo

Mevlüt Çavuşoğlu ve Mike Pompeo

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Menbiç konusunda bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında Pazartesi günü Washington'da yaklaşık bir saat süren bir görüşmenin ardından geldi.

Çavuşoğlu Twitter üzerinden de bir açıklamada bulunarak, görüşmede "ikili ilişkileri, Menbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı resmi açıklamada bakanların "Türkiye-ABD ikili ilişkilerini de ele aldıkları" ve görüşmede "çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kaldıkları" belirtildi.

"İki Bakan Türkiye ve ABD'nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyid etmiştir" denilen açıklamada, bakanların "ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundukları" ve "terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurguladıkları" belirtildi.

"İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubunun, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye'de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir" denilen açıklamada, "İki bakan bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeden çıkan sonuçla ilgili ABD makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da

DW,rtr/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da  

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